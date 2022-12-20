CGTN: Историческая Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия принята на КС15 при активном участии Китая

ПЕКИН, 20 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- В понедельник на 15-м заседании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС15) в Монреале (Канада) было достигнуто историческое соглашение о сохранении биологического разнообразия.

«Пакет принят», — заявил на пленарном заседании в Монреале президент КС15 и министр экологии и окружающей среды Китая Хуан Жуньцю (Huang Runqiu) под аплодисменты делегатов.

Historic global biodiversity framework reached at COP15 with the active efforts of China

Соглашение по сохранению биоразнообразия под официальным названием «Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия» направлено на то, чтобы обратить вспять процесс утраты биоразнообразия и направить мир по пути восстановления. Документ включает четыре долгосрочные цели по охране биоразнообразия, которые должны быть достигнуты к 2050 году, и 23 конкретные задачи, которые должны быть выполнены к 2030 году. Они охватывают три области, а именно: сохранение биоразнообразия, устойчивое использование, а также справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов.

Ключевые вопросы были согласованы всеми сторонами. Наиболее важной частью соглашения является обязательство по защите 30% наземных и морских территорий Земли в качестве охраняемых территорий к 2030 году, тогда как на сегодняшний день только 17% наземных и 10% морских территорий имеют природоохранный статус.

Соглашение предусматривает привлечение 200 миллиардов долларов из различных источников к 2030 году на цели сохранения биоразнообразия и работу над постепенным прекращением или реформированием субсидий, что поможет выделить дополнительно 500 миллиардов долларов на охрану природы. Кроме того, в нем содержится призыв к увеличению этой суммы по меньшей мере до 20 млрд долларов США в год. С 2025 года эти деньги будут направляться в развивающиеся страны, а к 2030 году эта сумма должна достичь 30 млрд долларов США.

В соглашении также говорится о координации мер по сохранению биоразнообразия и смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

В ходе пленарного заседания делегаты подчеркнули важность устранения разногласий и совместной работы и выразили свою поддержку рамочной программы.

В качестве председателя КС15 Китай провел первый этап встречи в Куньмине, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая, в 2021 году. На втором этапе в этом году в Монреале, Канада, была продолжена тема «Экологическая цивилизация: построение общего будущего для всего живого на Земле».

Китай всегда придавал большое значение сохранению биоразнообразия и активно содействовал созыву КС15, которая состоялась после затянувшегося почти на четыре года «марафона» переговоров и нескольких задержек из-за пандемии COVID-19.

«Как для преодоления пандемии COVID-19, так и для защиты биоразнообразия и достижения устойчивого развития в глобальном масштабе, солидарность и сотрудничество являются единственным эффективным способом решения глобальных проблем», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи 15 декабря на церемонии открытия заседания высокого уровня второго этапа КС15.

Даже несмотря на то, что переговоры в преддверии конференции по-прежнему вызывали глубокие разногласия, Китай приложил все усилия к тому, чтобы их преодолеть, наметить ход переговоров и, наконец, добиться заключения рамочного соглашения в запланированные сроки.

Оно имеет историческое значение и поможет человечеству в его стремлении к созданию здоровой и процветающей глобальной экосистемы и в достижении его целей в области устойчивого развития.

CGTN: https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/COP15-negotiators-reach-agreement-on-global-biodiversity-framework--1fThFHyR68w/index.html

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