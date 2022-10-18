CGTN: Полное и строгое партийное управление КПК -- «непрерывное начинание»

ПЕКИН, 19 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- «"Два назначения" — это ключевые политические достижения партии», — заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель Коммунистической партии Китая (КПК), рассказывая о партийном строительстве, приуроченном к 20-му Всекитайскому съезду КПК — важнейшему политическому событию в стране, которое проводится каждые пять лет.

Выражение «два назначения» относится к установлению «ключевой позиции товарища Си Цзиньпина в Центральном комитете партии и в партии в целом», а также определению «руководящей роли идей Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями для новой эры».

«Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями для новой эры — это новейшие теоретические решения, которые стали правильным ответом партии на вопросы, поднятые эпохой и опытом», — заявил заместитель директора Отдела политических исследований Центрального комитета КПК Тянь Пэйян (Tian Peiyan).

По словам г-на Тяня, идеи Си Цзиньпина, совершившие новый скачок вперед в модернизации и адаптации марксизма к китайскому контексту, также отражают сущность национальной культуры и духа.

Проблемы и решения для крупнейшей правящей партии

КПК, насчитывавшая более 96 миллионов членов по состоянию на 2021 год, является крупнейшей марксистской правящей партией в мире.

Управление такой организацией и управление крупнейшей социалистической страной мира с населением в 1,4 миллиарда человек — непростое дело.

Перед партией стоят задачи, связанные с самоуправлением, реформами, открытостью, рыночной экономикой и внешними условиями. Как отметил г-н Тянь, это дело также сопряжено с долгосрочными опасностями, связанными с отсутствием мотивированности, некомпетентностью, отрывом от народа, бездействием и коррупцией.

«Ничто так не опасно для правительства, как коррупция, и борьба с коррупцией является наиболее тщательной формой самореформирования», — заявил заместитель руководителя Центральной комиссии по проверке дисциплины Центрального комитета КПК и заместитель председателя Национальной надзорной комиссии Китайской Народной Республики Сяо Пэй (Xiao Pei).

Со времени 18-го съезда партии Центральная комиссия по проверке дисциплины собрала 4,648 млн дел для расследования, и 25 000 должностных лиц общего уровня, а также более 182 000 должностных лиц уездного уровня понесли наказание.

Поскольку коррупция ставит под угрозу политическую среду, а также подрывает экономическую и социальную среду, борьба с ней может способствовать улучшению условий в этих областях, указал г-н Сяо.

Как показывают результаты последнего опроса, проведенного Национальным статистическим бюро, 97,4% китайцев полностью уверены в работе по обеспечению строгого управления партией в целях сдерживания распространения коррупции, что на 22,4% больше, чем в 2012 году.

Кроме того, в КПК действует относительно всеобъемлющая система внутрипартийного регулирования, в рамках которой применяется почти 4000 внутрипартийных нормативных актов.

«Она основана на столь четком понимании уникальных трудностей, с которыми сталкивается партия, что Си Цзиньпин в своем докладе отметил, что полное и строгое партийное самоуправление является непрерывным начинанием, а самореформирование — бесконечным движением вперед», — заявил г-н Тянь.

Продвижение по службе и понижение в должности с четкими указаниями

Что касается формирования кадрового резерва, то в прошлом месяце партия выпустила пересмотренный регламент о надлежащем продвижении по службе и понижении в должности должностных лиц, что свидетельствует о решимости партии продвигать квалифицированных и преданных своему делу специалистов на пути к реализации второй цели столетия, заключающейся в превращении Китая в современную социалистическую страну. Первоначальная версия регламента была опубликована в 2015 году.

Между тем, полное и строгое партийное самоуправление обеспечивает контроль над действиями чиновников со строгими стандартами, мерами и дисциплинарными мероприятиями.

Как отметил заместитель руководителя организационного отдела Центрального комитета КПК Сюй Цифан (Xu Qifang), для того чтобы придерживаться комплексного подхода, партия продолжала совершенствовать систему составления личных отчетов для руководящих должностных лиц, которая требует проведения перекрестных проверок их добросовестности и партийной дисциплины с выборочными инспекциями с охватом 10% в год, что больше по сравнению с предыдущими показателями (2–5%/год).

Все кандидаты на руководящие должности должны проходить перекрестную проверку, и все должностные лица центрального управления прошли проверку перед 20-м Всекитайским съездом КПК, добавил г-н Сюй.

Возьмем, к примеру, Се Чуньтао (Xie Chuntao), делегата 20-го Всекитайского съезда КПК. Он заявил, что квалификация делегата — это «с трудом заработанная» честь.

«Политические партии в мире редко прилагают такие огромные усилия для избрания выдающихся членов партии, как это делает КПК», — заявил он.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-18/CPC-s-full-strict-Party-governance-An-unceasing-endeavor-1ecWD1u1ukU/index.html

SOURCE CGTN