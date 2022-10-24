CGTN: Какими новое руководство КПК видит обязательства Китая перед миром?

ПЕКИН, 24 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Глаза всего мира прикованы к Китаю, где в воскресенье в Пекине было представлено новое руководство Коммунистической партии Китая (КПК) — крупнейшей в мире марксистской правящей партии.

«Я был переизбран генеральным секретарем КПК», — заявил Си Цзиньпин журналистам в Доме народных собраний.

CGTN: How does new CPC leadership view China's commitments to the world?

Представляя представителям прессы шесть других вновь избранных членов Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета КПК 20-го созыва, куда вошли Ли Цян, Чжао Лецзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си, председатель Си Цзиньпин пообещал, что они будут ревностно исполнять свои обязанности, чтобы оправдать доверие партии и народа.

Подчеркнув, что мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, Си Цзиньпин изложил обязательства Китая перед мировым сообществом. «Мы будем сотрудничать с народами всех других стран, чтобы отстаивать общие ценности человечества, такие как мир, развитие, справедливость, правосудие, демократия и свобода, в целях защиты мира во всем мире и содействия глобальному развитию, а также продолжать содействовать построению сообщества с общим будущим для всего человечества».

Воплощение в жизнь стремления людей к лучшей жизни

В воскресенье Си Цзиньпин вновь подчеркнул важность ориентированной на человека философии управления, соответствующей духу КПК.

«Партия должна всегда действовать в интересах народа и полагаться на людей в нашем движении вперед», — подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что КПК не будет напугана сильными ветрами, неспокойными водами или опасными штормами, поскольку за ней всегда будет поддержка и уверенность народа.

За прошедшее десятилетие, помимо ликвидации крайней нищеты, в Китае наблюдалось всестороннее улучшение жизни людей.

Согласно докладу Си Цзиньпина, представленному на 20-м Всекитайском съезде КПК, средняя продолжительность жизни в Китае достигла 78,2 года, располагаемый годовой доход на душу населения вырос с 16 500 юаней до 35 100 юаней (около 4938 долл. США), и за последние 10 лет в городах ежегодно создается в среднем более 13 миллионов рабочих мест.

Китай, создавший крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения и здравоохранения, добился исторических успехов в обеспечении всеобщего доступа к образованию, в результате чего 1,04 миллиарда человек имеют базовое пенсионное обеспечение, а базовым медицинским страхованием обеспечены 95% населения.

Кроме того, было восстановлено более 42 миллионов единиц жилья в обветшалых городских районах и более 24 миллионов обветшалых сельских домов, что привело к значительному улучшению жилищных условий как в городских, так и в сельских районах.

«Рассматривая их приоритеты как наши и действуя по их желанию, мы продолжим усердную работу по воплощению их стремления к лучшей жизни в реальность», — подчеркнул Си Цзиньпин в воскресенье.

Модернизация Китая, возможности для всего мира

Модернизация Китая, один из ключевых терминов, определяющих путь Китая к национальному возрождению, — это еще одно слово, часто повторявшееся в докладе на 20-м Всекитайском съезде КПК, которое вызвало жаркие дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами.

Она включает элементы, которые являются общими для процессов модернизации во всех странах, но, что более важно, она определяется китайским контекстом. Как было сказано в докладе, модернизация Китая означает модернизацию огромного населения, всеобщее процветание, материальный и культурно-этический прогресс, гармонию между человеком и природой и мирное развитие.

В воскресенье Си Цзиньпин заявил журналистам, что процветающий Китай создаст гораздо больше возможностей для всего мира. Он подчеркнул, что Китай будет неуклонно углублять реформы и свою открытость всему миру, а также стремиться к качественному развитию.

По данным Национального статистического бюро, в период с 2013 по 2021 год средний вклад Китая в глобальный экономический рост превысил 30%, что позволило ему занять первое место в мире.

За последнее десятилетие Китай стал одним из крупнейших торговых партнеров для более чем 140 стран и регионов, лидируя в мире по общему объему торговли товарами.

Несмотря на пандемию COVID-19, Китай по-прежнему является стабилизирующим фактором глобальных производственно-сбытовых и промышленных цепочек, а также движущей силой восстановления мировой экономики. Только в 2021 году валовой внутренний продукт Китая составил 18,5% мировой экономики.

Кроме того, процесс модернизации Китая не нанес ущерба окружающей среде. За последние 10 лет страна сократила интенсивность углеродных выбросов на 34,4%, а также обязалась достичь пика выбросов CO2 к 2030 году и углеродной нейтральности — к 2060 году.

«Так же, как Китай не может развиваться изолированно от мира, мир нуждается в Китае для своего развития», — заявил Си Цзиньпин, подтверждая приверженность Китая еще шире открыть свои двери для остального мира.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-23/How-does-new-CPC-leadership-view-China-s-commitments-to-the-world--1emHpG4HO3m/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=-jTKeHza97M

SOURCE CGTN