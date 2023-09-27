CGTN: Как Китай работает над построением глобального сообщества совместного будущего

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CGTN

27 Sep, 2023, 11:20 ET

ПЕКИН, 27 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- От Фиджи и Лесото до Руанды китайская технология выращивания съедобных грибов на основе компоста из травы цзюньцао (Juncao) вместо древесины помогла решить важную проблему, ведь раньше производство грибной продукции было связано с вырубкой деревьев.

В Лесото фермеры прозвали цзюньцао «травой процветания», а за последние 20 лет Китай провел 270 тренингов по этой технологии, в которых приняли участие 10.000 человек из 106 стран.

Помимо травы цзюньцао, программы по выращиванию гибридного риса, сооружению дорог, мостов, скважин и другие проекты в рамках инициативы «Пояс и путь» (BRI) принесли ощутимый прогресс странам-участницам и помогли местному населению улучшить качество жизни.

BRI является собой «яркий пример» построения глобального сообщества совместного будущего, «глобального общественного блага» и платформы сотрудничества, предоставленной Китаем миру, как говорится в официальном документе (Белой книге) под названием «Глобальное сообщество совместного будущего: предложения и действия Китая», выпущенном во вторник.

В этом году концепция, впервые предложенная в 2013 году президентом Китая Си Цзиньпином, отмечает свой 10-летний юбилей.

На пресс-конференции во вторник министр иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi) заявил, что эта концепция получила поддержку широкого международного сообщества.

«Она отражает стремление к миру, справедливости и прогрессу все большего числа стран и народов, их единый порыв к построению светлого будущего», — сказал Ван И.

Китай в действии

На протяжении уже 10 лет с момента представления BRI Китай придерживается курса на сотрудничество, которое опирается на принципы «открытости, экологичности, чистоты и высоких стандартов» и направлено на обеспечение устойчивого развития и улучшения жизни людей.

Согласно докладу Всемирного банка, посвященного экономике «Пояса и пути», после полной реализации инициативы объем внутренней торговли в странах-участницах BRI возрастет на 4,1 %. К 2030 году годовой глобальный доход BRI составит 1,6 триллионов долларов.

«BRI — это инициатива экономического сотрудничества, а не геополитических или военных союзов», — говорится в Белой книге, — Это открытый и инклюзивный процесс, который не берет на прицел и не исключает ни одну из сторон».

В новом документе подчеркивается, что инициатива, к июлю 2023 года объединившая более трех четвертей стран мира и более 30 международных организаций, не является ни «Китайским клубом», ни «особым путем для какой-либо одной стороны».

Как самая большая развивающаяся страна мира и государство-член «Глобального Юга», Китай прилагает все усилия для оказания помощи другим развивающимся странам и содействия странам-реципиентам в расширении их потенциала развития, что поддерживается в рамках Глобальной инициативы развития.

В сотрудничестве с международными организациями Китай реализовал 130 проектов по сокращению бедности, укреплению продовольственной безопасности и борьбе с изменениями климата почти в 60 странах, включая Эфиопию, Пакистан и Нигерию. По данным Белой книги, от этого выиграли более 30 миллионов человек.

В своем выступлении во вторник Ван И подчеркнул необходимость вернуть вопросы развития в центр международной повестки, чтобы обеспечить доступ к развитию для народов всех стран на более справедливой основе.

В качестве ответа на вопиющий дефицит безопасности в мире Китай в рамках Инициативы глобальной безопасности стремится проложить новый путь к безопасности, который предполагает диалог вместо конфронтации, партнерство вместо альянса и взаимную выгоду вместо борьбы за гегемонию.

Китай также призывает совместно отстаивать уважение к многообразию цивилизаций в рамках Глобальной цивилизационной инициативы. К примеру, им была реализована программа «Культурный Шелковый путь» и основаны Международная лига театров, Международный союз музеев, Международный союз фестивалей искусств, Международный союз библиотек и Международный союз художественных галерей Шелкового пути.

«Одна большая семья в глобальной деревне»

Спустя десятилетие строительство глобального сообщества совместного будущего принесло свои плоды. Эта концепция шесть лет подряд включалась в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и вошла в ряд решений и деклараций по многосторонним механизмам.

«Китай создал сообщества совместного будущего с десятками стран и регионов, — сказал во вторник министр иностранных дел Китая. — Глобальная инициатива развития и Инициатива глобальной безопасности получили поддержку более 100 стран, а Глобальная цивилизационная инициатива — положительный отклик от ряда стран», — добавил Ван И.

«Однако, — предупредил он, — поскольку человечество вновь оказалось на очередном перепутье истории, конфронтация различных лагерей или борьба за гегемонию не имеет перспективы».

Перед лицом глобального кризиса, как четко обозначено в Белой книге, все 190 с лишним стран мира находятся «в одной большой лодке», а все человечество — «одна большая семья в этой глобальной деревне».

«Ни одно государство, каким бы могущественным оно ни было, не может справиться со всеми задачами в одиночку. Мы обязаны действовать сообща», — говорится в документе.

Концепция глобального сообщества совместного будущего, согласно Белой книге, стоит выше эксклюзивных правил блоковой политики, права сильного и «универсальных ценностей», провозглашаемых горсткой западных стран.

«Она отвечает веяниям времени, перекликается с призывом к глобальному сотрудничеству и способствует установлению более справедливого и равноправного международного порядка».

https://news.cgtn.com/news/2023-09-26/How-does-China-act-to-build-a-global-community-of-shared-future--1npuSfz9hlu/index.html 

SOURCE CGTN

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