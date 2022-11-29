CGTN: Китай, Монголия рассматривают три механизма развития двусторонних связей

ПЕКИН, 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл с государственным визитом в Китай всего через два дня после того, как 25 ноября была запущена железная дорога Зуунбаян-Ханги, третья железная дорога, соединяющая Монголию с Китаем.

Помимо развития связей, два соседа объединили усилия для борьбы с эпидемией COVID-19, обмениваясь овцами и чаем в подарок друг другу, а также углубляя сотрудничество и обмены в различных областях.

Две страны подают хороший пример межгосударственных отношений, отметил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи с президентом Хурэлсухом.

Перед лицом растущей нестабильности и неопределенности в международной обстановке Китай готов сотрудничать с монгольской стороной в целях построения сообщества с общим будущим и содействия двустороннему всеобъемлющему стратегическому партнерству, чтобы принести больше пользы народам обеих стран, заявил Си Цзиньпин.

Три механизма развития

Си Цзиньпин призвал обе стороны углубить взаимодействие между инициативой «Один пояс, один путь» и монгольской стратегией развития «Степной путь», Глобальной инициативой развития и «Новой политикой возрождения» Монголии, а также «двухэтапным» стратегическим планом Китая и долгосрочной политикой развития Монголии, чтобы создать три механизма для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В 2013 году Си Цзиньпин предложил инициативу «Один пояс, один путь» для улучшения региональных связей и экономической интеграции. Стратегия развития «Степной путь», экономический план, представленный Монголией, направлена на расширение торговли с соседними рынками.

«Новая политика возрождения» Монголии включает, в частности, комплексные реформы в области портов, энергетики, промышленности и экологичного развития. Си Цзиньпин в понедельник заявил о готовности Китая углублять двустороннее сотрудничество в таких областях, как экономика и торговля, энергетика и добыча полезных ископаемых, связь, информационные технологии и глубокая переработка продукции животноводства.

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает план Монголии по посадке 1 миллиарда деревьев и готов изучить возможность создания совместно с монгольской стороной китайско-монгольского центра сотрудничества по борьбе с опустыниванием.

Китайский лидер также призвал содействовать строительству китайско-монгольско-российского экономического коридора и проекту прокладки китайско-российского газопровода через Монголию.

Первый грузовой поезд Китай-Европа из порта Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в Хельсинки, Финляндия, через город Чойбалсан в Монголии был запущен в августе этого года, что согласуется со строительством китайско-монгольско-российского экономического коридора.

Более 10 млрд долларов США

В свете движения Китая к национальному возрождению по китайскому пути модернизации, Си Цзиньпин заявил Хурэлсуху, что Китай не только добьется собственного процветания и развития, но и будет способствовать развитию своих соседей и всего мира.

Китай является ведущим инвестиционным и торговым партнером Монголии уже 18 лет подряд. В прошлом году объем торговли впервые превысил 10 млрд долларов США.

По данным Академии общественных наук Внутренней Монголии общий объем торговли между Китаем и Монголией составляет более 60% объема внешней торговли Монголии.

Таможенные данные также свидетельствуют о том, что объем двусторонней торговли за первые 10 месяцев текущего года достиг 9,68 млрд долларов США.

Объединение усилий ради мира и развития во всем мире

В понедельник оба лидера договорились приложить совместные усилия ради обеспечению мира и развития во всем мире.

Китайский лидер настоятельно призвал обе стороны объединить усилия для развития нового типа международных отношений и содействия построению сообщества с общим будущим для всего человечества.

Китай и Монголия являются развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона и имеют широкие общие интересы в международных и региональных делах, отметил Си Цзиньпин, добавив, что Китай готов тесно сотрудничать с монгольской стороной, чтобы совместно защищать подлинно многосторонний подход, противостоять соперничеству блоков и поддерживать международную солидарность и сотрудничество.

Подчеркнув, что нынешняя международная и региональная ситуация претерпевает глубокие и сложные изменения, Хурэлсух заявил, что обе стороны должны содействовать укреплению азиатских ценностей и совместно работать над поддержанием мира, стабильности и развития в Азии.

Монгольская сторона высоко ценит позитивный вклад Китая в поддержание мира, стабильности и развития во всем мире, а также в международную систему, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций, и готова укреплять связи и сотрудничество с Китаем в международных делах и вносить вклад в поддержание регионального мира и развития.

Он добавил, что Монголия поддерживает предложенную Китаем Глобальную инициативу в области развития и Глобальную инициативу в области безопасности.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-28/Xi-holds-talks-with-Mongolian-president-1fktm7RlgJi/index.html

SOURCE CGTN