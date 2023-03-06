CGTN: Выстраивая синергизм, Китай уверенно продвигает новый процесс модернизации

ПЕКИН, 6 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- В процессе наступления весны после роста числа туристов в его регионе в минувшее воскресенье Ву Гуопинг, депутат Национального Народного Конгресса (NPC, National People's Congress) из провинции Цзянсу принял участие в открытии ежегодной сессии высшего законодательного органа Китая в Пекине.

По словам г-на Гуопинга, за первые два месяца текущего года число посетителей Залива города Няньхуа в Цзянсу превысило 210 000 человек, что является максимальным показателем за тот же период с момента проведения конференции 2019 года.

Аналогичные подборы происходят повсеместно в Китае, поскольку страна начинает первый год своего продвижения к модернизации, что подтверждается высказываниями Си Цзиньпиня о том, что "начало имеет решающее значение для общей ситуации и имеет решающее значение для будущего".

В воскресенье утром Си Цзиньпин участвовал в церемонии открытия первой сессии 14-й сессии ВСНП в Пекине. В правительственном докладе о работе, представленном на рассмотрение сессии для обсуждения, был рассмотрен прогресс страны в решении вопросов 2022, связанных с реализацией проекта Китая, и были выявлены основные цели в области развития в рамках 2023 программы UNES.

Достижение консенсуса с демократией

В докладе о работе отмечается, что люди высказали мнения и предложения, заслуживающие всестороннего внимания, и настоятельно призвали приложить усилия для того, чтобы соответствовать общественному доверию.

В ходе этих двух сессий около 3 000 представителей национальной законодательной власти и около 2 000 политических советников воплощают в жизнь ожидания людей относительно улучшения качества жизни, а также вопросов, вызывающих интерес общественности, с тем чтобы воля 1,4 миллиарда представителей китайского народа была включена в структуру высшего уровня национального развития.

Это яркая практика полномасштабной народной демократии в Китае, которая была подчеркнута Си Цзиньпинем в качестве одного из важнейших требований модернизации Китая.

За последнее десятилетие г-н Си Цзиньпин 53 раза участвовал в заседаниях с законодателями или политическими советниками на ежегодных «Двух сессиях», выслушав мнения и предложения более чем 400 депутатов ВСНП и членов КПЧИК.

Укрепление доверия

В докладе о работе правительства подчеркивается, что "последние пять лет в Китае были поистине грандиозными и выдающимися". Говорится, что страна прошла многочисленные испытания, включая ускорение изменений в международном ландшафте, пандемию COVID-19 и внутреннее экономическое замедление, и добилась значительных успехов в экономическом и социальном развитии, включая победу в критической борьбе с нищетой и завершение формирования среднезажиточного общества во всех отношениях.

В докладе, призванном заложить основу для построения современной социалистической страны во всех отношениях, перечислены основные цели в области развития 2023, включая рост ВВП примерно на 5 %, рост индекса потребительских цен примерно на 3 % и соотношение дефицита к ВВП на 3 %.

По мнению экспертов, «Две сессии» формируют синергию среди китайского народа и укрепляют его уверенность в преодолении трудностей в достижении целей развития в 2023 году и продвижении модернизации Китая.

"В этом году Китай стремится обеспечить стабильный экономический рост, поэтому обе сессии имеют особое значение для укрепления доверия и наращивания сил, – заявил национальный политический советник Ян Хуэй.

Возможности для всего мира

По мере того, как план модернизации Китая дополняется конкретными целями, к которым необходимо стремиться на двух сессиях этого года, то, как Китай будет создавать новые возможности для мира посредством собственного развития, привлекло внимание всего мира.

В докладе о работе правительства говорится всему миру, что "экономика Китая обеспечивает устойчивый подъем и демонстрирует огромный потенциал и импульс для дальнейшего роста", поскольку спрос на потребительский рынок, распределение рынка, промышленное производство и ожидания бизнеса значительно улучшились.

Было объявлено, что Китай активизирует усилия по привлечению и использованию иностранных инвестиций. "Благодаря обширному и открытому рынку Китая, несомненно, предоставит зарубежным компаниям еще больше возможностей для бизнеса иностранных компаний в Китае".

Согласно недавнему докладу, опубликованному American Chamber of Commerce в Южном Китае, более 90 % участвующих компаний выбрали Китай в качестве одного из важнейших инвестиционных направлений.

В своем последнем отчете Международный Валютный Фонд World Economic Outlook рост Китая составил 5,2 %.

Недавно многие мировые лидеры посетили Китай для изучения возможностей сотрудничества. В среду Си Цзиньпин заявил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что высококачественный процесс развития и модернизации Китая откроет новые возможности для других стран.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/China-advances-new-modernization-drive-with-confidence-synergy-1hVgAUvAa4g/index.html

SOURCE CGTN