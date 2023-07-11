CGTN: Китай и Соломоновы острова заключили всеобъемлющее стратегическое партнерство

ПЕКИН, 12 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время визита лидера тихоокеанского государства в Пекин в целях укрепления двусторонних отношений Китай и Соломоновы Острова объявили о создании всестороннего стратегического партнерства с «взаимным уважением и совместным развитием в новую эпоху».

Как заявил в понедельник днем председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Соломоновых островов Манассехом Согаваре, с момента установления дипломатических отношений между двумя странами их дружественное сотрудничество, несмотря на относительно позднее начало, стало задавать тон в отношениях между Китаем и другими островными государствами Тихоокеанского региона.

Соломоновы Острова установили дипломатические отношения с Китаем в 2019 году после разрыва связей с регионом Тайвань, официально признав принцип единого Китая наряду с более чем 180 странами мира.

Успешно развивающиеся проекты сотрудничества

По словам Си Цзиньпина, сотрудничество между двумя сторонами является парадигмой единства, сотрудничества и общего развития для государств различного размера, а также для развивающихся стран.

«Китай готов расширять стратегическую коммуникацию и углублять сотрудничество в различных областях с Соломоновыми Островами, чтобы обеспечить устойчивое развитие двусторонних отношений и приносить больше пользы народам двух стран», — заявил Си Цзиньпин.

Согласно официальным данным, Китай является крупнейшим торговым партнером этого тихоокеанского государства, общий объем торговли с которым в 2022 году составил 498 млн долларов. Экспорт товаров с Соломоновых островов в Китай составляет две трети всего объема экспорта страны.

Председатель КНР добавил, что страна стремится обеспечить развитие и долгосрочную стабильность островного государства, а также готова делиться возможностями в сфере развития, открывающимися благодаря китайской модернизации, углублять синергию между инициативой «Один пояс, один путь» и Стратегией развития Соломоновых островов на период до 2035 года, расширять практическое сотрудничество в различных областях и наращивать импорт товаров с Соломоновых островов.

«Китай поощряет все больше китайских предприятий инвестировать и вести бизнес на Соломоновых островах, и продолжит оказывать экономическую и техническую помощь этой стране без выдвижения каких-либо политических условий», — завил Си Цзиньпин. Он призвал обе стороны к расширению дружественных обменов в таких областях, как здравоохранение и образование, а также заявил, что Китай поддерживает Соломоновы острова в проведении XVII Тихоокеанских игр.

«Взаимное уважение суверенитета»

В ходе переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай полностью уважает суверенитет и независимость тихоокеанских островных государств, а также поддерживает равенство всех стран — как больших, так и малых.

Китай полностью уважает волю тихоокеанских островных государств и придерживается принципов проведения широких консультаций, внесения совместного вклада, получения общих благ и взаимовыгодных результатов. Китай полностью уважает культурные традиции тихоокеанских островных государств и придерживается принципов гармонии в многообразии и общей красоте различных культур. По словам Си Цзиньпина, Китай полностью уважает единство и самодостаточность тихоокеанских островных государств и поддерживает их в реализации Стратегии для «Голубого тихоокеанского континента» на период до 2050 года, чтобы внести вклад в построение мирного, гармоничного, безопасного, инклюзивного и процветающего голубого тихоокеанского региона.

Он также высоко ценит твердую приверженность Соломоновых Островов принципу единого Китая, поддерживает Соломоновы Острова в защите их национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также поддерживает путь развития, который выбрала сама страна.

Си Цзиньпин отметил, что Китай стремится к правильному ведению собственных дел и всегда будет созидателем мира во всем мире, участником глобального развития и защитником международного порядка.

По словам Си Цзиньпина, Китай понимает, что тихоокеанские островные государства сталкиваются с серьезными проблемами из-за изменения климата, и готов к расширению обменов и сотрудничества с ними в таких областях, как метеорологические услуги, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий, а также экологически чистая энергетика, чтобы помочь этим государствам в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Он также заявил, что Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Соломоновыми Островами, поддерживать подлинный мультилатерализм, защищать международную справедливость, совместно противостоять «менталитету холодной войны» и гегемонизму, а также обеспечивать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

М. Согаваре отметил, что решение об установлении дипломатических отношений с Китаем было правильным выбором, и заявил, что в двусторонних отношениях были достигнуты плодотворные результаты, а Китай стал крупнейшим партнером Соломоновых Островов в области инфраструктурных проектов и надежным партнером страны в области развития.

По словам М. Согаваре, Соломоновы Острова твердо придерживаются принципа единого Китая и готовы с ним поддерживать тесные контакты на высоком уровне, расширять обмены и сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, культуры и на субнациональных уровнях, а также совместно реагировать на глобальные вызовы, такие как изменение климата. Он добавил, что страна выступает против любых действий, которые направлены против развития Китая или имеют своей целью сдерживать это развитие.

https://news.cgtn.com/news/2023-07-10/Xi-meets-with-Solomon-Islands-PM-Manasseh-Sogavare-1lkcndnfqiA/index.html

Ссылка на видео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZkAMlIa-4tQ

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ZkAMlIa-4tQ

SOURCE CGTN