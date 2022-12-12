CGTN: Китайско-арабский саммит способствует развитию традиционной дружбы, созданию сообщества с общим будущим

ПЕКИН, 12 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Первый китайско-арабский саммит с участием Председателя КНР Си Цзиньпина и более 10 лидеров арабских государств успешно прошел в пятницу. Это плодотворное мероприятие дало возможность поднять китайско-арабские отношения на новую высоту, укрепить дух китайско-арабской дружбы, расширить будущее сотрудничество и способствовать дальнейшему сплочению китайско-арабского сообщества с общим будущим.

Развитие китайско-арабской дружбы

Си Цзиньпин подробно остановился на теме китайско-арабской дружбы, которую отличает «солидарность и взаимопомощь, равенство и взаимная выгода, а также инклюзивность и способность учиться друг у друга», заявив, что солидарность и взаимопомощь являются отличительными чертами китайско-арабской дружбы, и добавив, что Китай и арабские страны доверяют друг другу и установили братские отношения.

Китай и арабские государства, имеющие долгую историю дружественных обменов, познакомились и подружились на древнем Шелковом пути, делили беды и горести в борьбе за национальное освобождение, вели взаимовыгодное сотрудничество в условиях экономической глобализации и отстаивали честность и справедливость в меняющейся международной обстановке, сказал Си Цзиньпин, добавив, что все это способствовало укреплению китайско-арабской дружбы.

Он также сказал, что равенство и взаимная выгода являются постоянными движущими силами этой дружбы, и отметил, что Китай и арабские государства подают пример сотрудничества по линии Юг-Юг, направленного на взаимовыгодное партнерство.

Инклюзивность и взаимное обучение являются ключевыми ценностями, присущими их дружбе, сказал он, подчеркнув, что Китай и арабские государства продолжают черпать мудрость из проверенных временем цивилизаций друг друга и совместно способствуют «миру, гармонии, целостности и правде» — самой сути цивилизации.

Стремление к совместному развитию

На протяжении многих лет Китай и арабский мир совместно стремились к плодотворному совместному развитию путем взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Китай и арабские государства должны сосредоточить свое внимание на экономическом развитии и содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что они должны углублять координацию между своими стратегиями развития и поощрять качественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Стороны создали 17 механизмов сотрудничества в рамках Форума китайско-арабского сотрудничества. За последнее десятилетие объем торговли вырос на 100 млрд долларов, а ее общий объем превысил 300 млрд долларов. Прямые инвестиции Китая в арабские государства за этот период выросли в 2,6 раза, их объем достиг 23 млрд долларов, также было осуществлено более 200 проектов в рамках ОПОП, что принесло пользу почти 2 миллиардам человек с обеих сторон.

«Мы рады решению саммита строить китайско-арабское сообщество с общим будущим в новую эпоху и сформулировать Всеобъемлющий план сотрудничества между Китаем и арабскими государствами, который определит будущие китайско-арабских отношения», — заявил Си Цзиньпин.

Создание китайско-арабского сообщества с общим будущим

Си Цзиньпин заявил, что в качестве стратегических партнеров Китай и арабские государства должны углублять китайско-арабскую дружбу, расширять солидарность и способствовать созданию более тесного китайско-арабского сообщества с общим будущим, чтобы приносить больше пользы своим народам и содействовать развитию человечества.

Китай и арабские государства должны сохранять независимость и защищать свои общие интересы, сказал Си Цзиньпин, добавив, что Китай поддерживает арабские государства в самостоятельном поиске путей развития, соответствующих их местным условиям, и что они должны твердо держать свое будущее в своих руках.

Китай готов углублять стратегическое взаимное доверие с арабскими государствами и твердо поддерживать друг друга в защите суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства, заявил Си Цзиньпин, отметив, что обе стороны должны совместно отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела других стран, практиковать подлинный многосторонний подход и защищать законные права и интересы развивающихся стран.

В 2014 году на 6-й встрече на уровне министров в рамках Форума китайско-арабского сотрудничества Си Цзиньпин впервые предложил создать китайско-арабское сообщество с общими интересами и общей судьбой. Арабские страны тепло приветствовали это предложение.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-10/China-Arab-summit-fosters-closer-community-with-shared-future-1fCSHo3ndzq/index.html

SOURCE CGTN