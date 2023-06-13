CGTN: Китай и Гондурас разрабатывают курс развития взаимоотношений

ПЕКИН, 13 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Китай и Гондурас добились быстрого и прочного начала дипломатических отношений с момента их официального установления чуть более двух месяцев назад.

В понедельник на прошлой неделе после открытия своих посольств в столицах соответствующих стран Пекин и Тегусигальпа радушно встретили исторический момент, в рамках которого Президент Китая г-н Си Цзиньпин провел переговоры с прибывшей в его страну с официальным визитом президентом Гондураса г-жой Ирис Сиомара Кастро Сармьенто.

Отметив тот факт, что г-жа Кастро является первым президентом Гондураса, совершившим официальный визит в Китай, г-н Цзиньпин назвал ее визит особо важным, поскольку он открывает новую главу в китайско-гондурасских отношениях.

"Китай будет по-прежнему демонстрировать приверженность развитию дружественных отношений с Гондурасом, неустанно поддерживать социально-экономическое развитие Гондураса, а также налаживать хорошие дружеские и партнерские взаимоотношения с Гондурасом, придерживаясь принципов взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды и общего развития", – заявил г-н Цзиньпин.

Г-н Цзиньпин также заявил о своей готовности к сотрудничеству с президентом Гондураса в стратегической и долгосрочной перспективе в целях установления двусторонних отношений и перехода к более активному развитию и превращению концепции сотрудничества в ощутимые результаты на благо народов этих двух стран.

Принцип единого Китая

26 марта, буквально через несколько часов после того, как Гондурас объявил о том, что разорвал так называемые "дипломатические отношения" с китайским регионом Тайвань, эта центральноамериканская страна подписала совместное коммюнике с Китаем, став 182-й страной, которая установила дипломатические отношения с Китаем с учетом принципа единого Китая.

Таким образом, г-жа Кастро, первая женщина-президент Гондураса, которая была избрана в ноябре 2021 г. и прошла церемонию инаугурации в январе 2022 г., выполнила одно из своих обещаний, предоставленных ею в рамках президентской кампании.

В ходе состоявшихся в понедельник переговоров г-н Цзиньпин высоко оценил это "историческое" решение, которое приняла г-жа Кастро, а также "твердую" политическую волю, проявленную ею в процессе установления дипломатических отношений с Китаем, заявив, что этот вклад "войдет в историю".

По его словам, принцип единого Китая является главной предпосылкой и политической основой для установления дипломатических отношений, а также развития этих двусторонних отношений между Китаем и Гондурасом.

Г-жа Кастро отметила, что гондурасская сторона твердо поддерживает и соблюдает принцип единого Китая, а также поддерживает усилия китайского правительства, направленные на достижение национального воссоединения.

Согласно опубликованному в понедельник совместному заявлению, Китай и Гондурас предоставляют свое согласие на усиление сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" (Belt and Road Initiative, BRI), при этом гондурасская сторона выразила поддержку в отношении таких инициатив как "Глобальное развитие" (Global Development Initiative), "Глобальная цивилизация" (Global Civilization Initiative) и "Глобальная безопасность" (Global Security Initiative) – трех инициатив, выдвинутых Китаем с целью решения проблем, стоящих перед всем миром и целой эпохой.

Многообещающее сотрудничество

После проведения переговоров г-н Цзиньпин и г-жа Кастро совместно подписали 17 документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях как строительство в рамках инициативы "Пояс и путь", экономика, торговля, контроль качества, сельское хозяйство, наука и техника, культура и образование.

Обе стороны также договорились о начале переговоров относительно соглашения о свободной торговле в самое ближайшее время. В марте Китай дал разрешение на импорт некоторых знаковых товаров Гондураса, таких как кофе, креветки, дыни и бананы.

Согласно данным таможни Китая, за первые четыре месяца 2023 года объем импорта и экспорта между Китаем и Гондурасом достиг около 3,89 млрд юаней (540 млн долларов США), что на 22,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объем импорта вырос на 229,5 %.

"Начало этих двусторонних отношений отличается высоким качеством и хорошей интенсивностью и имеет хорошую динамику и многообещающие перспективы", – заявил г-н Цзиньпин в ходе своей встречи с г-жой Кастро.

Г-жа Кастро заявила, что Гондурас твердо уверен в будущем, учитывая быстрый прогресс в развитии сотрудничества между этими двумя странами в течение последних двух месяцев.

На состоявшейся в воскресенье церемонии открытия посольства Гондураса в Пекине министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна заявил, что установление дипломатических отношений с Китаем открывает новую эру в отношениях Гондураса со всем миром и обеспечивает Гондурасу возможность стать "великой и процветающей" страной.

"Совместно с Китаем мы открываем новые возможности для торговли и коммерческой деятельности Гондураса, а также для экономического роста нашей страны", – отметил г-н Рейна в недавнем интервью для канала CGTN.

Визит г-жи Кастро в Китай продлится шесть дней, его завершение запланировано на среду. Г-жа Кастро прибыла в Шанхай в пятницу. Гондурас примет участие в Китайской международной выставке импортных товаров, которая будет проводиться в Шанхае чуть позже в этом году, а также направит молодых студентов на учебу в город Шанхай.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-12/Xi-holds-talks-with-Honduran-president-1kzOFov1ej6/index.html

SOURCE CGTN