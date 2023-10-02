CGTN: Гала-фестиваль середины осени 2023 China Media Group: Сияние семейных уз в полнолуние

ПЕКИН, 2 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- С началом фестиваля середины осени 29 сентября, China Media Group (CMG) провела гала-концерт, посвященный празднованию середины осени, который собрал вместе китайцев со всего мира, чтобы отметить это событие, отдать дань уважения луне и укрепить чувство единства в этот праздничный сезон.

Празднование было наполнено разнообразными душевными программами, насытившими атмосферу события теплым духом семейности. Представляя взгляды обычных людей, мероприятие четко отразило повседневную жизнь аудитории.

Программа «Время детства» изобразила простые и восторженные впечатления детства, раскрывая красоту в ее простоте.

Одновременно, программа «Отец» раскрывала универсальную связь глубокой любви, которую родители во всем мире дают своим детям.

В этом году обитателей сети пригласили поделиться фотографией с отцом и отметить ее хэштегом «Веду своего папу на гала-фестиваль середины осени 2023 CMG». Эти фотографии получали шанс появиться на экране сцены.

С момента запуска инициатива собрала 10 миллионов просмотров. Множество обитателей сети с энтузиазмом делились трогательными фотографиями, выражающими сильные эмоции и любовь к своим отцам.

Культурные составляющие торжества

В этом году празднование было выстроено вокруг пяти образов: поэзии, вина, луны, воды и бамбука, каждый из которых является типичным для древнекитайской поэзии.

В Древнем Китае поэзия была высшим литературным жанром. Помимо краткости и мелодичности рифм, канон литературных образов, известный под названием Исян, служил культурно-художественным средством передачи сложных эмоций.

Вместо того, чтобы напрямую выражать свои чувства, большинство древних поэтов умело вплетали скрытые эмоции и глубокие значения в материальные объекты и сцены реальной жизни посредством художественных наблюдений и традиционных литературных канонов.

Вино, например, в китайской культуре часто символизирует собрания, празднования и тосты. Оно перестало быть просто напитком, воплощая в себе процесс налаживания связей и веселья с друзьями и семьей.

Луна в то же время служит повторяющимся мотивом в китайской литературе и культуре, символизируя примирение, изменения, течение времени и ностальгию.

Во времена династии Тан (618-907 гг.) знаменитый поэт Чжан Цзюлин написал такие строки: «Как луна ярко светит над морем, так и ты со мной делишь сей миг вдалеке». Эти строки отражают глубокую тоску по дому, которую переживал поэт.

На гала-концерте были представлены программы, посвященные пяти непреходящим культурным символам, глубоко укорененным в китайской истории, позволяющие взглянуть на древние цивилизации по течению реки Янцзы.

Песня под названием «Просьба к луне с бокалом вина в руке» отражает культуру вина в истории Китая. Другая песня «Яркий свет» включает стихи знаменитого литератора Су Ши из династии Северной Сун (960-1127 гг.), передающие темы стойкости и несгибаемого духа китайского народа.

Символическое значение любви и брака

Гала-концерт проходил в городе Ибинь юго-западной китайской провинции Сычуань. Главная сцена располагалась в парке реки Янцзы, в месте слияния рек Цзиньша и Миньцзян, давая начало мощной реке Янцзы.

Город Ибинь, известный как «Первый город на реке Янцзы», имеет богатую историю градостроительства на протяжении 2200 лет, более чем 3000-летнюю традицию выращивания чая и пивоваренную традицию, насчитывающую более 4000 лет.

«Ибинь — город моих предков. И хотя в Личжуане я впервые, такое ощущение, будто мне все знакомо», — сказал Цинь Хао, исполнитель на гала-концерте.

«В китайской культуре определенные образы несут универсальное значение. Такие символы, как луна находят глубокий отклик во всех поколениях китайского народа», — добавил он.

Фестиваль середины осени занимает особое место в сердцах китайцев. На протяжении всей истории этот фестиваль переплетался с китайской мифологией, фольклором и поэзией, обогащая свое культурное значение.

Этот фестиваль — не просто очередное празднование, посвященное луне, это время, когда люди выражают свои глубокие чувства к своим близким. Это время любви, благодарности и почитания прочных семейных связей.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-29/CMG-2023-Mid-Autumn-Festival-Gala-Family-bonds-shine-under-full-moon-1nuIYjtQRGM/index.html

SOURCE CGTN