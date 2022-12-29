CGTN: Стабильность в условиях COVID-19: «умные» порты Китая повышают производительность

ПЕКИН, 29 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- По данным China Media Group, в китайском порту Циндао, который является дочерней структурой Shandong Port Group и вторым по величине внешнеторговым портом в провинции Шаньдун на востоке Китая, наблюдается увеличение оборота очень крупных контейнерных судов.

Порт обработал сверхкрупные контейнерные суда более 300 раз. Сверхкрупные контейнерные суда, как правило, имеют длину 400 метров и вместимость более 20 000 ДФЭ (20-футовых эквивалентных единиц).

Согласно CMG, порт также обработал 200-метровые контейнерные суда более 3900 раз, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обработка этого большого объема грузов в условиях пандемии COVID-19 является сложной задачей, особенно на фоне сокращения рабочей силы. Однако с января по ноябрь скорость разгрузки в порту Циндао увеличилась на 16% благодаря рекордной интеллектуальной системе порта.

Пандемия COVID-19 оказала серьезное воздействие на мировую индустрию портов и водного транспорта. Однако основные порты Китая демонстрируют рост пропускной способности и значительный прогресс в цифровом и интеллектуальном строительстве, тем самым играя ведущую роль в развитии интеллектуальных портов по всему миру.

В порту Циндао появилась первая в мире интеллектуальная система воздушной транспортировки, способная обрабатывать 1,5 миллиона ДФЭ в год. Эта система установила новый мировой рекорд в июне, обработав 67,76 ДФЭ за час, со средней скоростью обработки 60,18 ДФЭ в час, что на 14,2% превышает предыдущий рекорд.

По данным Министерства транспорта, в настоящее время Китай лидирует в мире по количеству построенных и строящихся автоматизированных терминалов. Все основные порты Шанхая и Тяньцзиня оснащены автоматизированными мостовыми кранами или путями.

Инновационная концепция и практика строительства интеллектуальных портов сочетается с непрерывными инвестициями в отечественные порты и ростом числа высокотехнологичных предприятий, сообщил информационному агентству Синьхуа профессор Шанхайского морского университета Ми Вэйцзянь (Mi Weijian).

Согласно Синьхуа, для крупных корпоративных портов, таких как Shandong Port Science and Technology Group, внутреннее сотрудничество является ключом к модернизации существующих объектов в полностью автоматизированные морские контейнерные терминалы, что помогает снизить общие затраты на 70% по сравнению с построенными с нуля терминалами.

«Теперь у нас есть традиционные терминалы, полуавтоматические терминалы и полностью автоматические терминалы, — заявил заместитель генерального директора группы Ван Юшэн (Wang Yusheng). — Загрузку и разгрузку судна можно осуществлять в трех различных терминалах, что обеспечивает максимальную интеграцию ресурсов терминала».

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2022-12-28/Vitality-under-COVID-19-China-s-smart-ports-aid-increased-throughput-1g7OLnTDJtK/index.html

SOURCE CGTN