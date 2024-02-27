CGTN: Опросы CGTN об экономике Китая III: «Следующий «Китай» - это все еще Китай!»

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CGTN

27 Feb, 2024, 10:26 ET

ПЕКИН, 27 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- «Следующий «Китай» – это все еще Китай!» Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) сделал этот комментарий на саммите руководителей в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2023 года перед китайским бизнес-сообществом, чтобы подчеркнуть возможности Китая на мировом рынке. Согласно опросам, проведенным CGTN и Китайским народным университетом (Renmin University of China) (RUC) с помощью New Era International Communication Research Institute, 90,6 процента респондентов по всему миру рассматривают Китай как значимое государство и готовы к углублению взаимовыгодного сотрудничества с Китаем в своих собственных интересах – подход, ставший общепринятым в международном сообществе.

Китай не может развиваться в изоляции от мира, и мир также нуждается в Китае для собственного процветания. В глазах глобальных респондентов Китай является не только двигателем глобального экономического роста и возможностью для мирового развития, но и стабилизатором и надежным партнером международного сообщества. В ходе опроса 84,5 % респондентов во всем мире заявили, что Китай является самым влиятельным экономическим игроком в мире. Между тем, 81,9 процента респондентов считают Китай страной, полной возможностей, и что развитие Китая предоставит возможности для всего мира. Еще 75,6 процента респондентов надеются, что их родные страны смогут поддерживать хорошие отношения с Китаем, полагая, что активное участие Китая в международных делах может помочь поддерживать справедливый и разумный международный порядок. Респонденты отмечают, что из восьми основных стран мира, включая Китай и США, экономические и торговые контакты с Китаем приносят наибольшую пользу их странам. В их глазах Китай также является самым надежным партнером.

Мировое доверие и ожидания в отношении китайской экономики исходят от большого и стабильного рынка Китая и концепции сбалансированного, скоординированного и инклюзивного развития, которой Китай придерживается в ходе международного обмена. В связи с этим 63,2 % респондентов во всем мире высоко оценивают последовательность и стабильность внешнеполитического курса Китая, считая, что Китай добавил «стабилизирующее вещество» в наш турбулентный мир. Еще 64,6 процента респондентов считают, что Китай является ответственной страной, которая играет все более важную и конструктивную роль в глобальном управлении.

От концепций глобального сообщества с общим будущим, инициативы «Один пояс – один путь»,  инициативы глобального развития, инициативы глобальной безопасности, инициативы глобальной цивилизации и посредничества Китая между Саудовской Аравией и Ираном для достижения исторического примирения и продвижения конференции по изменению климата Организации Объединенных Наций для достижения «Консенсуса ОАЭ» идеи, планы и мудрость Китая завоевывают все больше доверия и ожиданий со стороны международного сообщества. В ходе опроса 76,5 % респондентов согласились с тем, что Китай - страна, достойная уважения. В общей сложности 84,2 процента респондентов по всему миру хвалят Китай как успешную страну. Между тем, 80,1 процента респондентов считают, что международное влияние Китая растет, и ожидают, что Китай предоставит более ценный опыт для глобального управления.

Опросы проводились во всем мире с участием 15 037 респондентов из развитых стран, таких как Соединенные Штаты, Франция, Япония и Южная Корея, и развивающихся стран, таких как Перу, Мексика, Таиланд и Нигерия.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-26/CGTN-polls-on-China-s-economy-III-The-next-China-is-still-China--1rvluMDbcUE/p.html

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