CGTN: 30 лет спустя: Китай и АСЕАН (АSEАN) становятся стратегическими партнерами

В качестве дальнейшего развития этих отношений председатель КНР Си Цзиньпин объявил об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН. Он сделал это заявление, председательствуя в Пекине на Специальном саммите в ознаменование 30-й годовщины установления диалога между Китаем и АСЕАН, который проводился по видеосвязи в понедельник утром.

Назвав это «новой вехой» в истории отношений, он заявил, что этот шаг придаст новый импульс процессу установления мира, стабильности, процветанию и развитию региона и всего мира.

Добрососедство, дружба и партнерство

Обращаясь к участникам саммита, Си Цзиньпин приветственно отозвался о добрососедских отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве между Китаем и АСЕАН на протяжении последних 30 лет, заявив также, что ценный опыт сотрудничества закладывает фундамент и помогает сформировать руководящие принципы для развития их всеобъемлющего стратегического партнерства.

По словам китайского лидера, успехи в двустороннем сотрудничестве обусловлены уникальной географической близостью и родством культур, а также, что еще более важно, тем, что обе стороны активно восприняли современные тенденции развития и сделали правильный исторический выбор.

С момента установления диалога в 1991 году объем торговли между Китаем и АСЕАН увеличился в 85 раз. На протяжении 12 лет подряд, с 2009 года, Китай остается крупнейшим торговым партнером АСЕАН, а в 2020 году ассоциация АСЕАН также стала крупнейшим торговым партнером Китая.

В первой половине текущего года объем двусторонней торговли между Китаем и АСЕАН продолжал расти быстрыми темпами, увеличившись на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем взаимных инвестиций превысил 310 млрд долларов США.

Кроме того, Китай помогает государствам-членам АСЕАН бороться с пандемией COVID-19. По состоянию на октябрь Китай предоставил государствам-членам АСЕАН более 300 миллионов доз вакцин против COVID-19 и большое количество средств неотложной медицинской помощи, а также направил группы медицинских экспертов в целях содействия созданию лабораторий для тестирования пациентов на наличие вируса и испытания вакцин в нескольких странах АСЕАН.

«Китай был, есть и всегда будет хорошим соседом, другом и партнером АСЕАН», — заверил Си Цзиньпин участников саммита и добавил, что Китай будет рассматривать АСЕАН в качестве одного из высших приоритетов в своей дипломатии добрососедства.

Для общего будущего и общего дома

Касательно будущих отношений между Китаем и АСЕАН китайский лидер выдвинул пять предложений, настоятельно призвав других лидеров государств приложить усилия для продвижения к более сплоченному сообществу Китай-АСЕАН с общим будущим и дальнейшему процветанию региона и всего мира.

Призывая к совместному строительству мирного дома, Си Цзиньпин заявил лидерам стран АСЕАН, что «Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, не говоря уже о притеснении меньших стран».

По словам Си Цзиньпина, Китай поддерживает усилия АСЕАН по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, и готов как можно скорее подписать протокол к Договору о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии.

«Пандемия COVID-19 вновь доказала, что ни одно место на Земле не является изолированным и абсолютно защищенным островом, и только всеобщая безопасность обеспечивает подлинную защиту», — отметил китайский лидер, заявив о необходимости совместного строительства надежного и безопасного дома.

Он добавил, что Китай готов сотрудничать со странами АСЕАН в создании «щита здоровья» для региона. Си Цзиньпин также сообщил, в рамках этой инициативы Китай предоставит странам АСЕАН еще 150 миллионов доз вакцин против COVID-19 и дополнительно 5 миллионов долларов США в Фонд АСЕАН по противодействию COVID-19.

«Необходимы совместные усилия для сохранения стабильности в Южно-Китайском море и его превращения в море мира, дружбы и сотрудничества», — заявил китайский лидер.

Председатель Си также объявил о ряде мер по строительству процветающего дома со странами АСЕАН, включая предоставление АСЕАН дополнительной помощи в целях развития на сумму 1,5 млрд долл. США в течение следующих трех лет для поддержки их борьбы с COVID-19 и восстановления экономики, закупку сельскохозяйственной продукции из стран АСЕАН на сумму до 150 млрд долл. США в течение следующих пяти лет, предоставление АСЕАН 1000 наименований необходимых современных технологий и поддержку программы, предусматривающей приезд в Китай 300 молодых ученых из стран АСЕАН с целью обменов в течение следующих пяти лет.

«Основой устойчивого развития человечества является гармония с природой», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что Китай готов к началу диалога с АСЕАН по вопросам реагирования на изменение климата. По словам главы китайского государства, обе стороны могут активизировать сотрудничество в таких областях, как экологически чистая энергетика, экологически чистые финансы и инвестиции, сельское хозяйство, а также экологически устойчивое развитие судоходства.

Си Цзиньпин также подчеркнул важность совместного построения дружного дома и настоятельно призвал обе стороны отстаивать общечеловеческие ценности, поощрять межличностные обмены и углублять взаимное обучение между цивилизациями.

Цитируя древнекитайского государственного деятеля, который констатировал, что «модели, основанные на справедливости, торжествуют, а действия на благо народа имеют успех», Си Цзиньпин призвал партнеров по АСЕАН помнить о стремлениях людей к лучшей жизни и принять на себя миссию современности, заключающуюся в защите мира и содействии развитию.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-22/Xi-chairs-summit-marking-anniversary-of-ASEAN-China-dialogue-relations-15oga5BCb3q/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1_a7I0Pa9WM

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SOURCE CGTN