CGTN America запускает медиа-кампанию «Вместе за общее будущее»

Президент и главный редактор China Media Group Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) представил онлайн-кампанию в ультрасовременной студии потокового вещания с использованием технологии 5G.

Г-н Шэнь приглашает коллег из иностранных СМИ в студию, созданную на базе скоростного поезда специально для использования во время Игр.

По его словам, Китай полностью готов к Олимпиаде: «Давайте вместе работать над созданием общего будущего».

Посол Китая в США Цинь Ган (Qin Gang) записал видеообращение для любителей хоккея. Он считает, что этот вид спорта так популярен, поскольку игра отражает «уважение и честность в спорте».

По словам посла, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет использована лучшая в мире технология изготовления льда с нулевым уровнем выбросов углерода.

Один из членов Международного олимпийского комитета Дик Паунд (Dick Pound) вместе с другими олимпийскими деятелями также рассказал о своем волнении по поводу предстоящих соревнований в Китае.

Американские олимпийцы, в том числе трехкратный олимпийский чемпион США Шон Уайт (Shawn White), заявили, что возлагают большие надежды на предстоящие Игры и горят желанием выступить в Пекине на мировой арене.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине во время празднования китайского Нового года. CGTN America провела праздничное мероприятие Sport, Unity and Happiness в честь наступающего года Тигра на Capital One Arena в Вашингтоне.

Гости получили различные подарки, включая игрушечные тигры и панды.

https://newsus.cgtn.com/news/2022-01-12/CGTN-America-launches-Together-for-a-shared-future-media-action-16KtUceF9Kw/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=w8RWCtuCdig

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1727249/CGTN_America_launches__Together_For_A_Shared_Future__media_action.jpg

SOURCE CGTN