CGTN: бывший премьер-министр Франции отметил новаторские идеи в книге китайского лидера

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CGTN

Jun 12, 2021, 13:23 ET

ПЕКИН, 12 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен (Jean-Pierre Raffarin) поделился своим мнением о книге «Си Цзиньпин: управление Китаем», отметив, что многие европейцы считают, будто древним цивилизациям часто не хватает новых идей. Китай, как древняя и современная цивилизация одновременно, отличается новаторскими представлениями о будущем. По мнению г-на Раффарена, «планетизация» на основе Парижского консенсуса поможет Китаю и США сократить дистанцию между ними.

CGTN: Former French PM sees more 'innovation' in China's future from Xi's book
CGTN: Former French PM sees more 'innovation' in China's future from Xi's book
CGTN: Former French PM sees more 'innovation' in China's future from Xi's book
CGTN: Former French PM sees more 'innovation' in China's future from Xi's book
CGTN: Former French PM sees more 'innovation' in China's future from Xi's book
CGTN: Former French PM sees more 'innovation' in China's future from Xi's book

https://news.cgtn.com/news/2021-05-18/Former-French-PM-sees-more-innovation-from-Xi-s-book-10mEZdBu6K4/index.html 

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=qoTpLewE-mA  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1531430/image.jpg  

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SOURCE CGTN

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