CGTN: бывший премьер-министр Франции отметил новаторские идеи в книге китайского лидера

ПЕКИН, 12 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен (Jean-Pierre Raffarin) поделился своим мнением о книге «Си Цзиньпин: управление Китаем», отметив, что многие европейцы считают, будто древним цивилизациям часто не хватает новых идей. Китай, как древняя и современная цивилизация одновременно, отличается новаторскими представлениями о будущем. По мнению г-на Раффарена, «планетизация» на основе Парижского консенсуса поможет Китаю и США сократить дистанцию между ними.