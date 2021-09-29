CGTN: что означает китайская концепция «Сяокан» для народа страны и всего мира?

ПЕКИН, 29 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Общество Сяокан или «среднезажиточное общество во всех отношениях» — это термин, отражающий давнюю мечту китайской нации. 1 июля Китай объявил о достижении своей первой цели столетия, заключающейся в построении такого общества. Что же это значит для страны, где проживает 1,4 млрд человек, а также мира в целом?

В опубликованном во вторник докладе под названием China's Epic Journey from Poverty to Prosperity («Грандиозный путь Китая от бедности к процветанию») содержатся ответы на эти вопросы.

Сделано китайским народом во имя китайской нации

В традиционном конфуцианстве «Сяокан» означает общество, каждый член которого обеспечен надлежащим образом несмотря на имеющиеся у такого общества недостатки. Данное понятие было введено в политический дискурс в 1970-х годах, и с тех пор Коммунистическая партия Китая (КПК) прилагает максимум усилий для претворения этой концепции в жизнь,

«заложив ее в основу национального возрождения», говорится в докладе.

Построив общество Сяокан, Китай приступил к реализации второй цели столетия — созданию современной социалистической страны к середине века, приурочив достижение этой цели к столетию Китайской Народной Республики.

В документе отмечается, что умеренное процветание требует всестороннего развития, а также подробно описывается прогресс, достигнутый Китаем в экономической, политической, культурной, социальной и экологической сфере в ходе построения среднезажиточного общества.

Приводится пример того, как выросла экономическая мощь Китая: в прошлом году ВВП страны достиг почти 101,6 трлн юаней (около 15,7 трлн долларов США), тогда как в 1952 году он составлял всего лишь 67,9 млрд юаней (10,53 млрд долларов США).

В документе также обсуждается концепция «процветания для всех», подразумевающая, что в таком обществе все жители страны пожинают плоды прогресса, и «ни один человек, регион или этническая группа не остаются без внимания».

Отмечается, что уровень жизни бедных слоев населения существенно вырос, достигнуты значительные успехи в сельском хозяйстве, формируются новые отношения между городом и деревней.

Огромный вклад в глобальный прогресс

Согласно документу, общество Сяокан немаловажно для прогресса всего человечества, поскольку процветающий и стабильный Китай является самой густонаселенной и крупнейшей развивающейся страной и способствует процветанию во всем мире.

Согласно докладу, построение среднезажиточного общества в Китае существенно сократило бедное население в мировом масштабе.

В феврале председатель КНР Си Цзиньпин объявил об искоренении крайней нищеты в Китае, заявив, что в период с 18-го Всекитайского съезда КПК в 2012 году из-за черты бедности ежегодно выходили в среднем более 10 миллионов человек.

А это значит, что Китай выполнил задачу искоренения нищеты, поставленную в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, на 10 лет раньше запланированного срока.

В докладе отмечается, что выгодная для всех политика открытости Китая поможет построить еще более открытую экономику и предоставить другим странам больше возможностей для реализации товаров и услуг, инвестирования и роста.

Согласно докладу, опыт Китая открывает новые возможности для тех стран и народов, которые стремятся к быстрому росту и независимости.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-28/China-issues-white-paper-about-achieving-moderately-prosperous-society-13UWW5MBRD2/index.html

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN