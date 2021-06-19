CGTN: Что значит для Китая человекоцентрированная философия?

ПЕКИН, 19 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- В борьбе Китая против COVID-19 более 39 миллионов членов Коммунистической партии (КПК) сражались с вирусом на передовых рубежах, а более 13 миллионов волонтеров трудились на местном уровне. Около 400 из них пожертвовали своими жизнями ради спасения других.

Действуя сообща и преисполнившись решимости спасти каждую жизнь любой ценой, Китай стал одной из стран, которые справились с задачей локализации вируса наиболее успешно.

Это один из ярких примеров, демонстрирующих приверженность Китая человекоцентрированной философии.

Исторические корни

Следование человекоцентрированной философии стало ключом к успеху КПК в последние 100 лет. Из 57 членов, представленных 13 депутатами на первом Всекитайском съезде Партии в 1921 году, КПК выросла до уровня 91-миллионной организации, руководящей страной с населением в 1,4 миллиарда человек.

Заложив основы социализма с китайскими особенностями, КПК вела страну через трудности на пути ее развития, помогая ей сохранять устойчивость и становиться сильнее до тех пор, пока в конечном итоге она не превратилась во вторую по величине экономическую державу мира.

«Люди — творцы истории. Они являются той фундаментальной силой, которая направляет нашу Партию и определяет будущее страны», — заявил председатель КНР и генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.

Приверженность миру

По мере того как пандемия COVID-19 продолжает свое разрушительное шествие по миру, многие страны ограничивают экспорт зерна. В результате этого в прошлом году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, достигло 155 миллионов, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Тем временем Китай вносит свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности за счет сокращения импорта зерна и умеренного увеличения экспорта пшеницы и риса. Кроме того, он продолжает оказывать помощь другим развивающимся странам в рамках кооперации юг-юг.

Внутри страны Китай достиг своей цели по искоренению нищеты к концу 2020 года, выведя около 100 миллионов человек из состояния бедности за последние восемь лет.

В течение следующих пяти лет Китай планирует принять ряд мер, направленных на увеличение доходов населения, повышение уровня занятости и создание высококачественной системы образования.

«Обеспечение людям возможности наслаждаться счастливой жизнью является конечной целью всей нашей работы и важным проявлением фундаментальной цели нашей Партии, заключающейся в самоотверженном служении своему народу», — заявил Си Цзиньпин.

Товарищ Си постоянно призывает членов КПК оставаться верными основополагающей миссии Партии — служению народу.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/What-does-a-people-centric-philosophy-mean-for-China--10bpBSe50hG/index.html

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SOURCE CGTN