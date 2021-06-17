CGTN: долгосрочное планирование -- ключ к непрерывному росту Китая

Краеугольным камнем системы экономического планирования в Китае стали его пятилетние планы, осуществляемые с 1953 года и первоначально принимавшиеся по образцу централизованной советской системы. В первые годы контрольные показатели экономики и производства не всегда соответствовали планам, и должностные лица совершали ошибки.

Например, во время «Большого скачка» — экономической кампании по преобразованию Китая из аграрной в индустриальную экономику, проводившейся в конце 50-х годов — многие цели остались недостигнутыми ввиду их чрезмерной амбициозности. Результаты этой кампании оказались катастрофическими.

В последующие годы страна извлекла уроки из этого опыта, вырабатывая достижимые цели и проводя широкие консультации. Только в 70-е годы и после начала реализации принципиально новой политики «реформ и открытости» мир по-настоящему заинтересовался происходящим в стране и обратил на это свое внимание.

С тех пор пятилетнее стратегическое планирование, осуществляемое Коммунистической партией Китая (КПК), пользуется широким признанием как способствующее непрерывному экономическому росту в Китае и лежащее в основе его преобразования во вторую по величине экономику мира.

Высокая степень централизации, имевшая место в прошлом, была изменена в пользу широкомасштабной вовлеченности в реализацию целей развития страны. Такая политика имеет больше шансов на успех. Исходные данные для составления планов запрашиваются у правительственных министерств, государственных предприятий, региональных администраций, ученых и аналитических центров, делегатов КПК низового уровня, других политических партий и частного сектора.

В результате экономика Китая выросла с более чем 76 млрд долларов (493 млрд юаней) в 1981 году почти до 16 трлн долларов (100 трлн юаней) в 2020 году. В 1978 году ВВП страны на душу населения был сопоставим с аналогичным показателем Индии и составлял около 200 долларов (1280 юаней). Сегодня он впятеро превышает уровень соседней страны, достигнув 10 000 долларов (64 000 юаней).

Китайские лидеры часто подчеркивают, что рынку следует позволить играть решающую роль в распределении ресурсов, и страна никогда не вернется к доминированию централизованно планируемой экономики.

Пятилетние планы сочетают в себе видимую руку правительства и невидимую руку рынка, превращая Китай во вторую по величине экономику мира.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-16/Long-term-planning-key-to-China-s-continuous-growth-116PwO0Zd1S/index.html

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SOURCE CGTN