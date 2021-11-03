CGTN：эко-инициатива Global Action Initiative 2021 - Project Earth против изменения климата

Первый день будет посвящен описанию ситуации в целом. Эксперты обсудят последствия изменения климата и обозначат цели Китая по борьбе с этим явлением, а также составят общий план действий по развитию зеленой энергетики.

Президент CMG Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) произнесет приветственную речь, и, как ожидается, отметит значимость роли СМИ в противостоянии изменению климата. Посол Китая в США Цинь Ган (Qin Gang) ответит на вопросы, связанные с изменением климата и важностью китайско-американского сотрудничества.

В первый день мероприятия состоятся выступления мировых лидеров, в том числе президента Сьерра-Леоне, призывающего мир выработать совместные решения. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир (Katrín Jakobsdóttir) поделится успехами свой страны в сокращении выбросов парниковых газов.

Также выступят министры окружающей среды Эквадора и Египта, высокопоставленные чиновники МВФ, Всемирного банка, Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

В остальные пять дней проведения GAI 2021 участники обсудят текущую ситуацию и реакцию мировых правительств на изменение климата в пяти областях: фактическое воздействие изменения климата на окружающую среду, важность биоразнообразия, ответственность СМИ, действия отдельных лиц, а также обязанности и роль молодежи.

В рамках мероприятия пройдет премьера пятисерийного документального сериала о климате «Нулевой час» (Zero Hour), посвященного влиянию климатического кризиса на планету. Представители молодежи поделятся идеями, как смягчить последствия изменения климата.

Пять дней подряд сразу после специальной программы гостям будут показывать по одному эпизоду документального фильма. Тема эпизода первого дня — «Изменение климата в Китае», где рассказывается об усилиях, предпринимаемых страной для снижения выбросов углерода менее чем за 40 лет. В фильме также будут показаны новаторские и творческие решения для озеленения пустынь, борьбы с засухой и объединения правительств и культур, разработанные при участии китайских студентов, проживающих в разных странах.

Для просмотра прямой трансляции программы в режиме реального времени перейдите по ссылке https://www.cgtn.com/tv

Более подробная информация представлена на сайте https://america.cgtn.com/gai/gai.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1676503/CGTN.jpg

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SOURCE CGTN