CGTN: интервью с представителем Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Чжао Вайдуном

News provided by

CGTN

Jan 12, 2022, 16:37 ET

CGTN: представитель Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Чжао Вайдун дал эксклюзивное интервью

CGTN: Exclusive with Spokesperson of Beijing Winter Olympics Organising Committee Zhao Weidong on Beijing 2022 Winter Games
CGTN: Exclusive with Spokesperson of Beijing Winter Olympics Organising Committee Zhao Weidong on Beijing 2022 Winter Games
Exclusive with Spokesperson of Beijing Winter Olympics Organising Committee Zhao Weidong on Beijing 2022 Winter Games
Exclusive with Spokesperson of Beijing Winter Olympics Organising Committee Zhao Weidong on Beijing 2022 Winter Games
CGTN: Exclusive with Spokesperson of Beijing Winter Olympics Organising Committee Zhao Weidong on Beijing 2022 Winter Games
Exclusive with Spokesperson of Beijing Winter Olympics Organising Committee Zhao Weidong on Beijing 2022 Winter Games

ПЕКИН, 12 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Когда Пекин получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, Пекинский организационный комитет пообещал превратить 300 миллионов китайцев в любителей зимних видов спорта. Чжао Вэйдун (Zhao Weidong) является представителем Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, а также главой Управления по работе со СМИ и коммуникациям Пекинского Оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Г-н Чжао проявил настоящий олимпийский характер, научившись кататься на лыжах, — это вид спорта практически не знаком китайцам. Поначалу катание на лыжах разочаровывало г-на Чжао, но после нескольких уроков он стал получать удовольствие от занятий. Его опыт обучения катанию на лыжах служит примером для многих китайцев, желающих заняться этим видом спорта.

К сожалению, энтузиазма недостаточно, чтобы преодолеть главное препятствие — пандемию COVID-19. В ее условиях Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине принял строгие меры по обеспечению безопасности спортсменов и персонала. На прошлогодних Играх в Токио МОК и организационный комитет города-организатора ввели инструкции для спортсменов и официальных лиц, основной целью которых является охрана здоровья участников соревнований и местных жителей. В декабре вышла вторая редакция Плана противодействия распространению коронавируса во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Beijing 2022 Playbook), предусматривающая ряд мер по борьбе с вирусом, включая вакцинацию, требования для въезда в страну, мониторинг состояния здоровья и изоляцию в период соревнований. Пекин собирается применить стратегию замкнутого цикла, чтобы иностранные спортсмены и официальные лица пребывали в относительно безопасной зоне, изолированной от широкой публики. Такие строгие меры гарантируют общественную безопасность и послужат образцом для проведения будущих спортивных соревнований. Иностранные зрители, а также жители регионов Китая с высоким риском заражения COVID-19 не смогут приобрести билеты на предстоящие Игры. Оргкомитет зимней Олимпиады уже протестировал эти меры на специальных площадках. Г-н Чжао и остальные члены Оргкомитета уверены в том, что на Играх главной темой останется спорт.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-06/300-Million-People-Hit-the-Ice-Snow-16BlyVAEuUo/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=s4S46r85iis

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1724928/Exclusive_Spokesperson_Beijing_Winter_Olympics_Organising_Committee_Zhao_Weidong_Beijing.jpg

SOURCE CGTN

Also from this source

CGTN: Exclusiva con el portavoz del comité organizador de los...

CGTN:Exclusiva con Zhao Weidong sobre los Juegos de Invierno de...

Explore

More news releases in similar topics