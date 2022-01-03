CGTN: исключительно значимый 2021: как история партии мобилизовала нацию

ПЕКИН, 3 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Как мир описывает 2021 год для Китая и его правящей партии — Коммунистической партии Китая (КПК)? По словам председателя КНР Си Цзиньпина, 2021 год был «годом исключительной значимости».

Празднование столетия КПК — не единственное важное событие. Кампания по изучению истории партии, шестое пленарное заседание Центрального комитета КПК 19-го созыва, резолюция об основных достижениях и историческом опыте КПК за последнее столетие также являются примерами того, как КПК осуществляла «смелую самореволюцию для получения исторической инициативы».

Обретение силы в истории

Популярность истории выросла для всех членов КПК в 2021 году.

В начале года КПК запустила кампанию по изучению истории партии с целью мобилизации всей партии и нации на полномасштабное развитие современного социалистического Китая с полной уверенностью.

КПК, основанная в июле 1921 года и насчитывавшая в то время чуть более 50 членов, превратилась в крупнейшую политическую партию мира численностью свыше 95 миллионов человек.

Согласно циркуляру, опубликованному Центральным комитетом КПК, эта кампания имеет огромное и масштабное значение для создания более сильной марксистской правящей партии и стремления к великому успеху социализма с китайскими особенностями для новой исторической эры.

В июне, во время посещения выставки, посвященной истории КПК, Си Цзиньпин подчеркнул, что «история партии является самым ярким и убедительным учебником».

Он заявил о необходимости изучения и анализа истории партии, развития ее ценного опыта, принятия во внимание хода ее борьбы, выполнения ее исторической миссии и получения силы из ее истории для движения вперед.

В честь своего столетия Китай объявил о знаменательной победе в построении среднезажиточного общества во всех отношениях, также известного на китайском языке, как «общество сяокан», что также стало первой целью партии в столетии.

Выступая в последний день 2021 года со своим новогодним обращением, Си Цзиньпин призвал китайский народ «никогда не останавливаться на достигнутом» и подчеркнул, что «еще предстоит пройти долгий путь».

Движение в направлении будущего

Еще одной темой 2021 года было «осуществление смелой самореволюции для завоевания исторической инициативы», как подчеркнул председатель в своем выступлении.

В ноябре на шестом пленарном заседании Центрального комитета КПК 19-го созыва была принята историческая резолюция. В резолюции были рассмотрены усилия партии за последнее столетие, что послужило для партии ориентиром к достижению национального возрождения за счет изучения истории.

Пленум также решил созвать 20-й Национальный конгресс КПК во второй половине 2022 года, что является очень важным событием, имеющим большое политическое значение как для партии, так и для страны.

По словам Си Цзиньпина, этот обзор поможет китайскому народу всех этнических групп добиться новых больших успехов в построении социализма с китайскими особенностями в новую эпоху.

В резолюции освещен важный опыт в 10 аспектах, накопленный за последние 100 лет, включая поддержку лидерства партии, продвижение людей на передний план, внедрение теоретических инноваций, сохранение независимости, продвижение по китайскому пути, сохранение глобального видения, создание новой основы, сохранение национальной идентичности, продвижение единого фронта и сохранение приверженности самореформированию.

В резолюции также подчеркивается решающее значение ключевой позиции Си Цзиньпина и «мысли Си Цзиньпина».

В 2022 году партия продолжит вести китайский народ к достижению своей второй цели столетия, заключающейся в превращении Китая в великую современную социалистическую страну во всех отношениях к середине века в честь столетия Китайской Народной Республики.

В пятницу Си Цзиньпин заявил: «Мы должны всегда придерживаться долгосрочной перспективы, помнить о потенциальных рисках, сохранять стратегическую направленность и решимость, а также достигать широкого и великого уровня, одновременно решая острые и мелкомасштабные задачи».

https://news.cgtn.com/news/2022-01-02/Exceptionally-significant-2021-How-the-Party-history-mobilized-nation-16uoyfpPgd2/index.html

SOURCE CGTN