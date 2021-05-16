CGTN: Истинное лицо проявляется в кризис

Примерно через 10 минут после катастрофы китайское управление по чрезвычайным ситуациям выпустило заявление по сложившейся ситуации из Пекина, и Народно-освободительная армия (НОА) привела в действие свой план обеспечения готовности.

Всего через 21 минуту после подземного удара были направлены четыре вертолета для обследования ущерба, а в районе происшествия было развернуто 6100 солдат и офицеров из соседних мест дислокации, а также более 3000 служащих военной полиции Сычуаня.

Менее чем за 10 часов на объекты, пострадавшие от стихийного бедствия, было стянуто 20 тысяч военнослужащих и сотрудников военной полиции для оказания помощи пострадавшим, а еще 34 тысячи сотрудников служб безопасности уже находились в пути.

Оперативность реагирования правительства на стихийные бедствия говорит о его способности решать проблемы и устойчивости к воздействиям.

Вспышка COVID-19 принесла очередное суровое испытание.

На ранних этапах эпидемии город Ухань в провинции Хубэй остро нуждался в медицинском персонале и оборудовании. Правительство в экстренном порядке направило в город более 330 медицинских бригад, насчитывающих свыше 40 тысяч медицинских работников.

19 провинций предоставляли непосредственную помощь другим соседним провинциальным территориям.

Поначалу введенный в Ухане жесткий карантин вызвал неразбериху и даже панику.

Однако правительство своевременно предоставляло актуальную информацию и решало проблемы, возникшие в результате карантина, силами общественности, мобилизованной местными властями.

Таким образом удавалось сдерживать распространение вируса и сохранять социальную стабильность.

«Я никогда в жизни не видел такого рода мобилизации, — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом (Tedros Adhanom). — Китайская скорость, китайский масштаб и китайская эффективность… являются сильными сторонами китайской системы».

Правительство не только работало над мерами по обузданию пандемии COVID-19, но и наметило 15-летний план социально-экономического развития.

Китай доказал свою способность превращать кризисы в возможности.

"Roots of China's Growth" («Корни китайского роста») — 10-серийный фильм, снятый в честь столетия со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК), под руководством которой страна совершила стремительный взлет до уровня мировой державы. Этот сериал посвящен 10 фундаментальным элементам стратегии, обеспечившей преображение разоренной страны в современный Китай за последние 100 лет. Эта статья является первой в соответствующей серии.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/Why-China-s-leadership-model-enables-quick-solutions-10ceG1ztKrm/index.html

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SOURCE CGTN