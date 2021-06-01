CGTN: Как Китай «плавает по бескрайнему океану» вместе со всем миром

«Я хочу со всей ясностью заявить всем, что дверь Китая, проводящего политику открытости, не будет закрыта, а откроется еще шире», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Боаоском Азиатском форуме в 2018 году.

От реформ и открытости…

Ощутимые изменения, ставшие результатом китайской реформы 1978 года и политики открытости, свидетельствуют о высокой значимости убеждения в том, что открытость — это путь к росту и процветанию.

Руководствуясь этой политикой, страна превратилась из преимущественно аграрной во вторую по величине экономическую державу мира.

В 2020 году совокупный объем импорта и экспорта товаров в Китае вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом до 32,16 трлн юаней (около 4647 млрд долларов США), достигнув рекордного уровня несмотря на мировой спад поставок, что сделало его единственной крупной экономикой в мире, зафиксировавшей положительный рост внешней торговли товарами.

В 1978 году этот показатель составлял всего $20,6 млрд.

Китай прилагает все усилия для привлечения большего числа международных инвесторов на свой огромный внутренний рынок, расширяя доступ к нему и совершенствуя деловую среду.

Как показали результаты недавнего исследования, проведенного Министерством торговли, 96,4% предприятий с иностранными инвестициями оптимистично оценивают свои деловые перспективы в Китае.

Согласно результатам исследования Всемирного банка за 2020 год, Китай уже второй год подряд входит в десятку стран с наиболее развитой экономикой благодаря простоте ведения бизнеса.

В то же время Китай подписал соглашения о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) с момента ее зарождения в 2013 году.

… к новой модели развития

По мере того как Китай вступает на новый путь социалистической модернизации на основе 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 годы), открытость остается одним из важнейших факторов реализации новых перспектив развития страны.

Представляя свою модель развития с «двойной циркуляцией», предусмотренную этим планом, Китай обязуется еще шире открыть свои рынки в ближайшие пять лет для преодоления вызванного вирусом экономического спада и стимулирования международного сотрудничества.

Новая парадигма развития предполагает улучшение взаимодействия между внутренним и внешним рынками за счет раскрытия потенциала внутреннего рынка.

И страна уже предпринимает конкретные усилия.

На данный момент в Китае действует 21 экспериментальная зона свободной торговли (ЗСТ) после открытия трех новых ЗСТ в прошлом году. Кроме того, он подписал Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве, которое предположительно станет крупнейшим в мире союзом свободной торговли.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-31/How-China-sails-together-on-the-boundless-ocean-with-the-world-10GK4NahBPq/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=llVMizO8amM

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SOURCE CGTN