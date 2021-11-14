CGTN: Как КПК черпает силу из истории, чтобы начать новый путь

ПЕКИН, 15 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- С момента своего основания 100 лет назад Коммунистическая партия Китая (КПК) привела страну к огромным внутренним достижениям и внесла значительный вклад в обеспечение глобального мира и развития.

Почему партия добилась успеха в прошлом? Как она может продолжить добиваться успеха в будущем? С 8 по 11 ноября проходил широко освещаемый форум КПК, ответивший на эти вопросы принятием важной резолюции.

Согласно коммюнике, в четверг на шестом пленарном заседании Центрального комитета КПК 19-го созыва была принята резолюция об основных достижениях и историческом опыте деятельности КПК за 100 лет. От имени Политбюро Центрального комитета КПК генеральный секретарь Центрального комитета КПК и председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил проект резолюции.

Почему КПК пора пересмотреть свою историю

В июне, во время посещения выставки, посвященной истории КПК, Си Цзиньпин подчеркнул, что «История партии является самым ярким и убедительным учебником».

Он заявил о необходимости изучения и анализа истории партии, развития ее ценного опыта, принятия во внимание хода ее борьбы, выполнения ее исторической миссии и получения силы из ее истории для движения вперед.

В четверг была принята третья резолюция по историческим вопросам деятельности Партии после принятия в 1945 году Резолюции, посвященной отдельным проблемам истории КПК, а также Резолюции по некоторым вопросам истории КПК с момента основания Китайской Народной Республики (КНР), принятой в 1981 году.

Выступая в пятницу утром на пресс-конференции, где были озвучены основные принципы пленума, исполнительный заместитель директора Департамента по связям с общественностью Центрального комитета КПК Ван Сяохой (Wang Xiaohui) заявил, что за последние 40 лет Партия и страна добились значительных результатов, а теория и практика Партии претерпела серьезные эволюционные изменения, что подразумевает необходимость пересмотра принципов.

Он также отметил, что, поскольку основные исторические проблемы были в основном решены двумя первыми резолюциями, новая резолюция, в которой главное внимание уделяется основным достижениям и историческому опыту деятельности КПК за 100 лет, отвечает требованиям современности, способствует мудрости, единству, уверенности и мотивированности Партии, необходима до начала нового пути к полномасштабному строительству великой современной социалистической страны.

Что подчеркивалось?

В коммюнике заседания, помимо таких слов и фразы, как «Китай» и «Коммунистическая партия Китая», слова «социализм с китайской спецификой» повторялись 28 раз.

Китайский лидер назвал «социализм с китайской спецификой» единственным верным путем к национальному возрождению.

«Поскольку мы поддерживали и развиваем социализм с китайской спецификой и добились совместного прогресса в материальном, политическом, культурно-этическом, социальном и экологическом плане, мы впервые открыли новый и уникальный китайский путь к модернизации и создали новую модель человеческой цивилизации», — заявил Си Цзиньпин 1 июля на праздновании столетия КПК.

Слово «развитие» встречается 55 раз, составляя ядро коммюнике. Согласно выводам, приведенным в коммюнике, экономическое развитие Китая стало гораздо более сбалансированным, скоординированным и устойчивым, и партия последовательно продвигает более широкие и углубленные реформы по всему миру.

Си Цзиньпин подчеркнул, что решимость Китая открывать более широкие возможности при высоких стандартах останется неизменной, решимость делиться возможностями развития с остальным миром останется неизменной, и столь же неизменной остается приверженность более открытой, всеобъемлющей, сбалансированной и выгодной для всех экономической глобализации.

В резолюции также отмечается, что партия активно развивает всеобъемлющую народную демократию и прилагает всесторонние усилия по совершенствованию институтов, стандартов и процедур социалистической демократии Китая.

Концепция развития «всеобъемлющей народной демократии» была впервые озвучена председателем Си Цзиньпином при посещении общественного центра в Шанхае в 2019 году. Идея подразумевает возможность китайского народа широко и непрерывно участвовать в повседневной политической деятельности на всех уровнях, включая демократические выборы, политические консультации, принятие решений и контроль за их исполнением.

Какие задачи стоят перед КПК?

На пленуме была рассмотрена и принята резолюция о созыве 20-го Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года в Пекине.

В пятницу Ван пояснил, что съезд, который должен состояться в важный момент, когда партия вступила на новый путь к созданию современной социалистической страны во всех отношениях и достижению цели второго столетия, являет собой очень важное событие, имеющее большое политическое значение как для Партии, так и для страны.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-12/How-does-CPC-draw-strength-from-history-to-embark-on-a-new-journey--157T3o5W3Oo/index.html

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SOURCE CGTN