CGTN: Как практика на местном уровне обогащает управление Китаем

В начале 90-х годов по мере углубления и расширения политики реформ и открытости по всей стране постепенно восстанавливался экономический обмен через Тайваньский пролив. Благодаря своему огромному рыночному потенциалу материковый Китай в скором времени вызвал большой интерес со стороны предпринимателей, базирующихся в Тайваньском регионе. И Фучжоу, столица провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, расположенная всего в 200 км от острова, быстро стала вторым по величине направлением для инвестиций с Тайваня.

К сожалению, энтузиазм инвесторов вскоре угас, когда они столкнулись с административными сложностями. В 1990 году Си Цзиньпин стал секретарем муниципального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) в Фучжоу. После тщательного анализа ситуации он предложил принять новый подход под названием «Сделай это сейчас», направленный на устранение бюрократических проволочек.

Такой подход позволил раскрыть потенциал Фучжоу. С 1990 по 1995 год ВВП города вырос до более чем 40 миллиардов юаней с менее чем 10 миллиардов юаней, значительно превысив средние по стране темпы роста. Вскоре Фучжоу был признан бурно развивающимся городом.

«В настоящее время мы сталкиваемся с множеством проблем, для решения которых имеются все возможности, — заявил тогда Си Цзиньпин. — Для осуществления задуманного нужна воля. Именно поэтому я настаиваю на действиях, которые необходимы для реализации наших теорий, руководящих принципов и политики. Эффективная реализация является ключом к успеху».

Спустя двадцать лет правительство Фучжоу по-прежнему привержено политике «Сделай это сейчас».

Другим фирменным знаком управленческого стиля Си Цзиньпина является его решимость искоренить коррупцию, независимо от статуса нарушителей. Еще в 1988 году в Ниндэ (провинция Фуцзянь) Си Цзиньпин возглавил успешную кампанию по прекращению незаконной оккупации земель.

С 1988 по 1990 год Си Цзиньпин был главой префектурного комитета КПК в Ниндэ, являясь при этом самым молодым его членом.

Вскоре после вступления в должность Си Цзиньпин провел месяц в деревнях, компаниях, школах и государственных учреждениях, где проводил опросы. Люди говорили ему, что некоторые чиновники незаконно использовали государственную землю для строительства собственных домов. Он был преисполнен решимости положить конец незаконной оккупации земель. Си Цзиньпин возглавлял команду на первых этапах антикоррупционной кампании в Ниндэ.

Когда он спросил сотрудника дисциплинарной комиссии, считает ли он, что обычные люди довольны ситуацией, тот ответил отрицательно. Затем Си Цзиньпин спросил чиновника, считает ли он, что ситуация наносит вред производительности людей, на что тот дал утвердительный ответ.

«Затем я спросил, следует ли нам расстраиваться из-за около трех миллионов человек или тысяч чиновников, нарушивших партийную дисциплину, — рассказывал Си Цзиньпин в интервью в 2003 году. —

Он сказал: "Конечно, лучше обидеть две–три тысячи чиновников". Я ответил: "Мы сделаем это, и будем следовать по этому пути, не поворачивая назад"».

https://news.cgtn.com/news/2022-07-04/How-Xi-Jinping-practices-governance-through-working-in-the-field-1bmqAdWr3UY/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=RHes3sXjMXc

SOURCE CGTN