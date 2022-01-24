CGTN: Как Тонга преодолевает последствия извержения вулкана и последовавшего за ним цунами?
Jan 24, 2022, 09:10 ET
ПЕКИН, 24 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Представитель CGTN г-жа Лю Синь (Liu Xin) обратилась к спикеру законодательного собрания Тонги лорду Фатафехи Факафануа (Fatafehi Fakafanua) после того, как извержение вулкана и цунами обрушились на острова Тихого океана, для получения обновленной информации о ситуации. CGTN была одним из первых азиатских СМИ, которые говорили с ним. В своем прямом интервью Лю Синь сосредоточила внимание на гуманитарном аспекте кризиса и на срочных мерах по его смягчению.
«Ударные волны прошли сквозь тело»
Факафануа был на пути в Новую Зеландию, когда вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал дымиться. Он был в Новой Зеландии, когда началось извержение, поэтому смог общаться с остальным миром.
Его жена Кристал (Krystal), которая была в Тонге, рассказала ему, что от ударной волны вибрировало все здание, в котором они живут. Это было непохоже на землетрясение. Ударные волны проходили прямо сквозь тело.
Выражая соболезнования семьям погибших при извержении — на 23 января подтверждена гибель трех человек — Факафануа сообщил Лю Синь, что власти с облегчением сообщают, что число погибших не превышает этого числа. Он также поделился хорошей новостью. Следует надеяться, что вскоре вновь откроются школы, вероятно, 31 января.
Долгий путь к восстановлению
Однако связь в Тонге все еще далека от нормальной. В то время как голосовые звонки и текстовые сообщения возможны, сообщения по электронной почте отправляются с перебоями.
Политик считает, что ущерб инфраструктуре и последствия вулканического пепла и цунами, вероятно, будут ощущаться в ближайшие годы.
Организация питания и сельского хозяйства ООН поддержала его, указав в заявлении от 21 января, что вулканический пепел может оказать пагубное воздействие на сельскохозяйственные культуры и скот. Около 86% жителей Тонги заняты в той или иной форме сельского хозяйства, будь то земледелие, животноводство или рыболовство.
COVID: основные опасения при восстановлении страны
Факафануа заявил, что международное сообщество оперативно отреагировало и оказало необходимую помощь. Однако "Нам нужна вода, нам нужна еда".
Усилия по борьбе с COVID-19 также будут усугублять трудности, связанные с получением внешней помощи. Тонга, которая до сих пор сообщала лишь об одном случае COVID-19, получает иностранную чрезвычайную помощь в бесконтактной форме во избежание новых случаев заражения. Все международные грузы гуманитарного назначения сбрасываются, и экипаж не вступает в контакт с островитянами. Китай поспешил оказать денежную помощь и обеспечить поставки чрезвычайной помощи 20 января.
Ток-шоу «Точка зрения с Лю Синь» на канале CGTN представляет собой 30-минутный комментарий к глобальным новостям через уникальную перспективу Лю Синь. (387 слов)
https://news.cgtn.com/news/2022-01-22/How-did-people-in-Tonga-feel-Liu-Xin-spoke-to-its-parliament-speaker-172hqLbzJ2o/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=vJDdKjFHyv0
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1731914/How_Tonga_coping_battered_a_volcanic_eruption_ensuing_tsunami.jpg
SOURCE CGTN
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