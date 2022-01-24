CGTN: Как Тонга преодолевает последствия извержения вулкана и последовавшего за ним цунами?

Факафануа был на пути в Новую Зеландию, когда вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал дымиться. Он был в Новой Зеландии, когда началось извержение, поэтому смог общаться с остальным миром.

Его жена Кристал (Krystal), которая была в Тонге, рассказала ему, что от ударной волны вибрировало все здание, в котором они живут. Это было непохоже на землетрясение. Ударные волны проходили прямо сквозь тело.

Выражая соболезнования семьям погибших при извержении — на 23 января подтверждена гибель трех человек — Факафануа сообщил Лю Синь, что власти с облегчением сообщают, что число погибших не превышает этого числа. Он также поделился хорошей новостью. Следует надеяться, что вскоре вновь откроются школы, вероятно, 31 января.

Долгий путь к восстановлению

Однако связь в Тонге все еще далека от нормальной. В то время как голосовые звонки и текстовые сообщения возможны, сообщения по электронной почте отправляются с перебоями.

Политик считает, что ущерб инфраструктуре и последствия вулканического пепла и цунами, вероятно, будут ощущаться в ближайшие годы.

Организация питания и сельского хозяйства ООН поддержала его, указав в заявлении от 21 января, что вулканический пепел может оказать пагубное воздействие на сельскохозяйственные культуры и скот. Около 86% жителей Тонги заняты в той или иной форме сельского хозяйства, будь то земледелие, животноводство или рыболовство.

COVID: основные опасения при восстановлении страны

Факафануа заявил, что международное сообщество оперативно отреагировало и оказало необходимую помощь. Однако "Нам нужна вода, нам нужна еда".

Усилия по борьбе с COVID-19 также будут усугублять трудности, связанные с получением внешней помощи. Тонга, которая до сих пор сообщала лишь об одном случае COVID-19, получает иностранную чрезвычайную помощь в бесконтактной форме во избежание новых случаев заражения. Все международные грузы гуманитарного назначения сбрасываются, и экипаж не вступает в контакт с островитянами. Китай поспешил оказать денежную помощь и обеспечить поставки чрезвычайной помощи 20 января.

Ток-шоу «Точка зрения с Лю Синь» на канале CGTN представляет собой 30-минутный комментарий к глобальным новостям через уникальную перспективу Лю Синь. (387 слов)

https://news.cgtn.com/news/2022-01-22/How-did-people-in-Tonga-feel-Liu-Xin-spoke-to-its-parliament-speaker-172hqLbzJ2o/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=vJDdKjFHyv0

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1731914/How_Tonga_coping_battered_a_volcanic_eruption_ensuing_tsunami.jpg

SOURCE CGTN