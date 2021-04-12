CGTN: Как в Синьцзяне обращаются с отбывающими наказание в тюрьме экстремистами?

Юноши и девушки становятся легкой добычей для экстремистов, которые используют разные способы, для того чтобы привлечь их в свои ряды. По словам сотрудников полиции, занимавшихся расследованием террористических актов в Синьцзяне, некоторые радикально настроенные проповедники заставляют родителей отправлять детей в подпольные медресе, где осуществляется их индоктринация. Кроме того, по словам одного из сотрудников Синьцзяньского управления по размещаемой в Интернете информации, который работает там с момента его основания в 2013 году, существуют специальные онлайн-материалы, предназначенные для целенаправленного воздействия на женщин и учащихся.

«Сначала все это не произвело на меня особого впечатления. Там были наставления типа «только исполнение пожеланий матери гарантирует тебе место в раю», — рассказала Альмира в интервью, которое она дала в тюрьме корреспонденту агентства CGTN. Постепенно в проповедях возникла тема «джихада», и зазвучали призывы к участию в религиозной войне и к принесению себя в жертву ради вечной жизни в раю.

С каждым днем девушка все больше верила «наставлениям», внушающим, что место женщины дома, и, в итоге, несмотря на решительные возражения со стороны родителей, отказалась ходить в колледж.

«Она думала, что поступает правильно», — рассказала тюремная воспитательница Бай Фэньгдзи (Bai Fengjie). Идеи радикализма продолжали воздействовать на Альмиру даже после того, как она попала в тюрьму. В 2018 году девушка была осуждена за сговор с целью совершения убийства и поджога в тюрьме, и срок ее заключения был продлен до 2035 года.

В течение нескольких последних лет Бай Фэньгдзи продолжала регулярно общаться с Альмирой, изучая ее личность и разъясняя девушке китайские законы. Эти усилия оказались не напрасными. Альмира осознала, что тот рай, попасть в который она стремилась, был всего лишь плодом ее воображения.

«Я — сотрудник полиции. Но моя работа больше сродни работе учителя», — говорит Бай Фэньгдзи. Она, как и многие другие тюремные воспитатели, помогает утратившим ориентиры молодым людям вернуться на правильный путь. «Мы не должны ставить на них крест. Нужно верить, что в конце концов они изменятся».

Это одна из многих историй, вошедших в наш эксклюзивный документальный фильм «Война в тени: проблемы борьбы с терроризмом в Синьцзяне». Полностью этот документальный фильм можно посмотреть здесь .

https://news.cgtn.com/news/2021-04-02/How-are-jailed-extremists-treated-in-Xinjiang--Z7JIlkyjHW/index.html

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=8vTT9rsHGx4

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1484972/CGTN_Documentary_The_War_in_The_Shadows.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1484973/CGTN_The_War_in_the_Shadows.jpg

SOURCE CGTN