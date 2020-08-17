CGTN: Китай 15 лет спустя: зеленый - новый золотой

Как небольшому поселку удалось достичь столь потрясающего преображения?

Юйцунь - колыбель и образец для подражания

Стремясь снизить уровень бедности, руководство Юйцуня с 90-х годов прошлого столетия активно развивали горнодобывающую промышленность как фундамент для экономического роста. Однако источник благосостояния принес с собой серьезные экологические проблемы.

В 2003 году местные власти окончательно отказались от "каменноугольной экономики" и принялись восстанавливать экосистему.

В августе 2005 года их усилия похвалил тогда еще секретарь Чжэцзянского комитета КПК Си Цзиньпин.

"Вы заявили о своем решении закрыть несколько шахт. Это мудрый шаг. Прозрачные воды и густые зеленые леса - поистине бесценные активы", - подчеркнул Си Цзиньпин в ходе встречи с местными чиновниками.

В 2019 году валовый экономический доход деревушки составил около 280 млн юаней (40 млн долл. США), что сделало Юйцунь образцово-показательной моделью комплексного формирования состоятельного общества в сельских районах Чжэцзяна.

Эволюция

В своей статье, опубликованной в издании Zhejiang Daily в 2006 году, Си Цзиньпин проанализировал три этапа установления связей между зеленым развитием и экономическим ростом.

На первом этапе люди стремятся к быстрым экономическим результатам, игнорируя вопросы охраны окружающей среды.

На втором они начинают понимать важность зеленого развития, но продолжают стремиться к высоким показателям экономического роста.

И лишь на третьем этапе люди окончательно осознают, что зеленое развитие приносит поистине "золотые" плоды, и только следуя этому пути человечество может гармонично сосуществовать с природой.

От слов к делу

Для Китая зеленое развитие - вовсе не пустой звук.

Для решения проблемы загрязнения водоемов в 2016 году власти страны представили схему "Владыка рек".

За прошедшее с тех пор время качество воды в Янцзы, Хуанхэ и двух других водных артериях страны - Амуре и Нэньцзяне, - заметно улучшилось.

Еще одна важная задача для Китая - контроль за увеличением площади пустынных земель. В 2019 году результаты исследования NASA показали, что в период с 2000 по 2017 год свыше четверти всех новых зеленых насаждений мира появились именно в Китае. Таким образом, страна внесла крупнейший вклад в озеленение планеты.

Кроме того, власти Поднебесной обнародовали ряд национальных мер, направленных на переход к экологичным моделям экономического роста.

В их число входит создание механизмов экологических компенсаций, поправки в природоохранное законодательство, учреждение экологических инспекций и внедрение новых налогов на охрану окружающей среды.

https://news.cgtn.com/news/2020-08-15/15-years-on-In-China-green-is-new-gold-SmyH5dCEvu/index.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=-obpQX0PvRY

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1228859/CGTN_Infographic_Yucun_village.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1228857/CGTN_Cleaner_water_fresh_air.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1228858/CGTN_China_infographic.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1228856/CGTN_Forest_data.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1228860/CGTN_CO2_graph.jpg

Related Links

https://news.cgtn.com



SOURCE CGTN