CGTN: Китай активно готовится к научно-техническому развитию с упором на самодостаточность
May 30, 2021, 23:37 ET
ПЕКИН, 31 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Почти две недели назад Китай успешно осуществил свою первую посадку на Марсе, что привлекло внимание всего мира к важной вехе в освоении космоса Китаем.
В пятницу наука и техника как стратегическая опора национального развития, ориентированная на самодостаточность и новаторство, вновь получили свое отражение в плане развития страны, одобренном делегатами 10-го национального конгресса Китайской ассоциации науки и техники в Пекине.
Научно-техническая самообеспеченность и самодостаточность
Выступая на встрече с участием около 3000 человек, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо активизировать усилия, направленные на превращение Китая в одну из ведущих научно-технических держав и достижение более высоких уровней научно-технической самодостаточности и самообеспеченности.
Отметив важность совершения прорывов в развитии базовых технологий в ключевых областях, лидер государства подчеркнул важность создания современной научно-технической системы с использованием конфедераций новаторства, возглавляемых ведущими предприятиями при поддержке университетов и учреждений, а также координируемых структур для внедрения инноваций.
Кроме того, он обратил внимание на необходимость активизировать усилия, направленные на устранение трудностей в рамках крупных научно-технических задач, ориентированных на решение наиболее острых и насущных проблем, и приступить к удовлетворению неотложных и долгосрочных потребностей страны.
Он также добавил, что фундаментальные и основополагающие исследования имеют решающее значение для расширения новых границ познания.
Стремление Китая к независимости в сфере научно-технического прогресса находит свое отражение в его различных достижениях, включая навигационную спутниковую систему Beidou (Бэйдоу), освоение космоса, включая лунные и марсовые зонды и строительство собственной орбитальной станции Китая, а также глубоководный пилотируемый аппарат Fendouzhe (Фендуже). Страна также разработала собственные технологии в сферах высокоскоростного железнодорожного транспорта, связи 5G и искусственного интеллекта.
Он также подчеркнул роль национальных лабораторий и научно-исследовательских институтов, научно-исследовательских университетов высокого уровня и ведущих научно-технических предприятий, призвав их совершать новые стратегические и ключевые научно-технические достижения и стремиться к решению важнейших научно-технических проблем, влияющих на общее развитие Китая и его долгосрочные интересы.
По словам Си Цзиньпина, важное значение имеет деятельность, направленная на формирование высококлассного научно-технического персонала, имеющего глобальное влияние, устойчивую поддержку ряда новаторских коллективов и подготовку более высококачественных и квалифицированных технических работников.
Инновационно-ориентированная стратегия развития
Председатель Си вновь подчеркнул важность новаторской деятельности для проявления и формирования новых преимуществ в развитии, предусмотренных 14-м Пятилетним планом Китая (на 2021-2025 годы), для социально-экономического развития страны и реализации долгосрочных целей на период до 2035 года.
В 2016 году китайское правительство поставило цель сделать Китай одной из самых инновационных стран к 2020 году и одним из ведущих государств-новаторов к 2030 году, а также войти в число передовых мировых научно-технических держав к 100-летнему юбилею основания Китайской Народной Республики в 2049 году.
Си Цзиньпин также заявил о необходимости усилий, направленных на углубление реформы научно-технической системы и формирования базовой системы поддержки всестороннего новаторства, добавив, что государству следует играть полноценную роль организатора крупных научно-технических разработок.
Ведущую роль в этом процессе должны играть Китайская академия наук и Китайская академия инженерных наук, являющиеся национальными стратегическими силами в научно-технической сфере, отметил Си Цзиньпин и добавил, что Китайская ассоциация по науке и технике должна нести ответственность за установление моста между правительством и научно-техническими работниками.
Он также призвал приложить усилия к обеспечению более активного участия в глобальном управлении научно-техническими процессами в таких областях, как здравоохранение и изменение климата, а также к тому, чтобы китайская наука и техника вносили больший вклад в построение мирового сообщества с общим будущим для всего человечества.
Председатель КНР также поздравил научно-технических работников по всей стране с их предстоящим профессиональным праздником, который отмечается в Китае 30 мая.
https://news.cgtn.com/news/2021-05-28/Xi-Jinping-stresses-sci-tech-self-strengthening-at-higher-levels-10Dr6N2aiu4/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=zaobFI65lRE
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SOURCE CGTN
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