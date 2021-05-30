CGTN: Китай активно готовится к научно-техническому развитию с упором на самодостаточность

Научно-техническая самообеспеченность и самодостаточность

Выступая на встрече с участием около 3000 человек, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо активизировать усилия, направленные на превращение Китая в одну из ведущих научно-технических держав и достижение более высоких уровней научно-технической самодостаточности и самообеспеченности.

Отметив важность совершения прорывов в развитии базовых технологий в ключевых областях, лидер государства подчеркнул важность создания современной научно-технической системы с использованием конфедераций новаторства, возглавляемых ведущими предприятиями при поддержке университетов и учреждений, а также координируемых структур для внедрения инноваций.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость активизировать усилия, направленные на устранение трудностей в рамках крупных научно-технических задач, ориентированных на решение наиболее острых и насущных проблем, и приступить к удовлетворению неотложных и долгосрочных потребностей страны.

Он также добавил, что фундаментальные и основополагающие исследования имеют решающее значение для расширения новых границ познания.

Стремление Китая к независимости в сфере научно-технического прогресса находит свое отражение в его различных достижениях, включая навигационную спутниковую систему Beidou (Бэйдоу), освоение космоса, включая лунные и марсовые зонды и строительство собственной орбитальной станции Китая, а также глубоководный пилотируемый аппарат Fendouzhe (Фендуже). Страна также разработала собственные технологии в сферах высокоскоростного железнодорожного транспорта, связи 5G и искусственного интеллекта.

Он также подчеркнул роль национальных лабораторий и научно-исследовательских институтов, научно-исследовательских университетов высокого уровня и ведущих научно-технических предприятий, призвав их совершать новые стратегические и ключевые научно-технические достижения и стремиться к решению важнейших научно-технических проблем, влияющих на общее развитие Китая и его долгосрочные интересы.

По словам Си Цзиньпина, важное значение имеет деятельность, направленная на формирование высококлассного научно-технического персонала, имеющего глобальное влияние, устойчивую поддержку ряда новаторских коллективов и подготовку более высококачественных и квалифицированных технических работников.

Инновационно-ориентированная стратегия развития

Председатель Си вновь подчеркнул важность новаторской деятельности для проявления и формирования новых преимуществ в развитии, предусмотренных 14-м Пятилетним планом Китая (на 2021-2025 годы), для социально-экономического развития страны и реализации долгосрочных целей на период до 2035 года.

В 2016 году китайское правительство поставило цель сделать Китай одной из самых инновационных стран к 2020 году и одним из ведущих государств-новаторов к 2030 году, а также войти в число передовых мировых научно-технических держав к 100-летнему юбилею основания Китайской Народной Республики в 2049 году.

Си Цзиньпин также заявил о необходимости усилий, направленных на углубление реформы научно-технической системы и формирования базовой системы поддержки всестороннего новаторства, добавив, что государству следует играть полноценную роль организатора крупных научно-технических разработок.

Ведущую роль в этом процессе должны играть Китайская академия наук и Китайская академия инженерных наук, являющиеся национальными стратегическими силами в научно-технической сфере, отметил Си Цзиньпин и добавил, что Китайская ассоциация по науке и технике должна нести ответственность за установление моста между правительством и научно-техническими работниками.

Он также призвал приложить усилия к обеспечению более активного участия в глобальном управлении научно-техническими процессами в таких областях, как здравоохранение и изменение климата, а также к тому, чтобы китайская наука и техника вносили больший вклад в построение мирового сообщества с общим будущим для всего человечества.

Председатель КНР также поздравил научно-технических работников по всей стране с их предстоящим профессиональным праздником, который отмечается в Китае 30 мая.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-28/Xi-Jinping-stresses-sci-tech-self-strengthening-at-higher-levels-10Dr6N2aiu4/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=zaobFI65lRE

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SOURCE CGTN