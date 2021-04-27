CGTN: Китай борется с экологическими преступлениями ради развития «зеленой» экономики
Apr 27, 2021, 09:25 ET
ПЕКИН, 27 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- В последние годы власти китайского города Гуйлиня, пользующегося большой популярностью у туристов, в целях защиты окружающей среды ужесточили меры по борьбе с незаконной разработкой песчаных карьеров добычей песка вдоль реки Лицзян.
Река Лицзян, которая течет среди живописных карстовых гор, протянулась более чем на 400 километров. Она считается одной из красивейших рек нашей планеты и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов.
«Самое худшее — это разработка карьеров, — заявил в прошедшее воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин при осмотре участка реки, — Когда гора разрушена, это означает, что такая гора исчезла навсегда».
Охарактеризовав реку как «единственное в своем роде сокровище» Китая и всего мира, Си Цзиньпин заявил, что нельзя допустить разрушения ее уникальной экосреды.
Он потребовал, чтобы те, кто продолжает заниматься разработкой карьеров и добычей песка на ее берегах, были не просто призваны к ответу, но и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом.
Благодаря целому ряду мер, направленных на снижение уровня загрязнения и защиту реки и прибрежных горных массивов, состояние окружающей среды в регионе значительно улучшилось, что способствовало росту потока туристов и доходов.
В 2019 году Гуйлинь принял 138 миллионов туристов, которые принесли доход в размере 187,4 млрд юаней (28,9 млрд долларов США), что выше показателей 2018 года на 26,7% и 34,7% соответственно.
Экологическая трансформация Китая
Гуйлинь — не единственное место в Китае, где ведется борьба с деятельностью, наносящей ущерб окружающей среде. В прошлом году национальные органы общественной безопасности раскрыли 23 тысячи дел, связанных с причинением ущерба окружающей среде и природным ресурсам на общую сумму в 16,6 млрд юаней (2,6 млрд долларов США), и арестовали более 40 тысяч подозреваемых, о чем представитель Министерства общественной безопасности сообщил на пресс-конференции, состоявшейся в начале текущего месяца.
Эти усилия являются частью проводимой в Китае кампании по содействию реализации концепции всеобъемлющей экологической трансформации социального и экономического развития, которая недавно была представлена в проекте программы развития страны на следующие пять лет и в долгосрочной перспективе.
Кампания согласуется с хорошо известным высказыванием председателя Цзиньпина о развитии «зеленой экономики», которое гласит, что «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние».
Руководствуясь этой идеей, вторая по величине экономика мира активизировала свои усилия по содействию низкоуглеродному развитию, обязавшись достичь потолка объема выбросов углекислого газа к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году.
В своем выступлении перед мировыми лидерами в ходе состоявшегося на прошедшей неделе саммита по климату Си Цзиньпин подтвердил приверженность Китая этому обязательству и призвал все страны совместными усилиями строить общее будущее.
Другие яркие моменты поездки Си Цзиньпина по автономному району Гуанси
Гуйлинь был первой остановкой во время воскресной инспекционной поездки главы Китая в расположенный на юге Гуанси-Чжуанский автономный регион. Он почтил память героев-революционеров, отдавших здесь жизнь в борьбе за светлое будущее, и ознакомился с успехами в возрождении сельских районов.
Председатель Си Цзиньпин, который также занимает посты Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Председателя Центрального военного совета, посетил мемориальный парк, посвященный битве на реке Сянцзян во время Долгого похода 1930-х годов, и возложил цветы в честь погибших в ней солдат китайской Красной армии.
Обращаясь к участникам торжественной церемонии, он заявил, что секрет победы китайской революции заключается в верности ее идеалам и убеждениям, и призвал китайский народ с такой же твердостью духа и решимостью добиваться успехов в деле национального возрождения.
В этом году исполняется 100 лет с момента основания КПК.
После возложения цветов Си Цзиньпин отправился в деревню Маожушань, которая успешно развивается за счет выращивания винограда.
Повсеместно искоренив абсолютную нищету в сельских районах, Китай сместил акцент на реализацию следующей стратегии — возрождение сельских районов. В целях улучшения жизни крестьян, сельским общинам рекомендуется развивать разнообразные производства, исходя из местных условий.
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1gbf0Ql4TA4
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SOURCE CGTN
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