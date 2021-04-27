CGTN: Китай борется с экологическими преступлениями ради развития «зеленой» экономики

«Самое худшее — это разработка карьеров, — заявил в прошедшее воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин при осмотре участка реки, — Когда гора разрушена, это означает, что такая гора исчезла навсегда».

Охарактеризовав реку как «единственное в своем роде сокровище» Китая и всего мира, Си Цзиньпин заявил, что нельзя допустить разрушения ее уникальной экосреды.

Он потребовал, чтобы те, кто продолжает заниматься разработкой карьеров и добычей песка на ее берегах, были не просто призваны к ответу, но и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом.

Благодаря целому ряду мер, направленных на снижение уровня загрязнения и защиту реки и прибрежных горных массивов, состояние окружающей среды в регионе значительно улучшилось, что способствовало росту потока туристов и доходов.

В 2019 году Гуйлинь принял 138 миллионов туристов, которые принесли доход в размере 187,4 млрд юаней (28,9 млрд долларов США), что выше показателей 2018 года на 26,7% и 34,7% соответственно.

Экологическая трансформация Китая

Гуйлинь — не единственное место в Китае, где ведется борьба с деятельностью, наносящей ущерб окружающей среде. В прошлом году национальные органы общественной безопасности раскрыли 23 тысячи дел, связанных с причинением ущерба окружающей среде и природным ресурсам на общую сумму в 16,6 млрд юаней (2,6 млрд долларов США), и арестовали более 40 тысяч подозреваемых, о чем представитель Министерства общественной безопасности сообщил на пресс-конференции, состоявшейся в начале текущего месяца.

Эти усилия являются частью проводимой в Китае кампании по содействию реализации концепции всеобъемлющей экологической трансформации социального и экономического развития, которая недавно была представлена в проекте программы развития страны на следующие пять лет и в долгосрочной перспективе.

Кампания согласуется с хорошо известным высказыванием председателя Цзиньпина о развитии «зеленой экономики», которое гласит, что «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние».

Руководствуясь этой идеей, вторая по величине экономика мира активизировала свои усилия по содействию низкоуглеродному развитию, обязавшись достичь потолка объема выбросов углекислого газа к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

В своем выступлении перед мировыми лидерами в ходе состоявшегося на прошедшей неделе саммита по климату Си Цзиньпин подтвердил приверженность Китая этому обязательству и призвал все страны совместными усилиями строить общее будущее.

Другие яркие моменты поездки Си Цзиньпина по автономному району Гуанси

Гуйлинь был первой остановкой во время воскресной инспекционной поездки главы Китая в расположенный на юге Гуанси-Чжуанский автономный регион. Он почтил память героев-революционеров, отдавших здесь жизнь в борьбе за светлое будущее, и ознакомился с успехами в возрождении сельских районов.

Председатель Си Цзиньпин, который также занимает посты Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Председателя Центрального военного совета, посетил мемориальный парк, посвященный битве на реке Сянцзян во время Долгого похода 1930-х годов, и возложил цветы в честь погибших в ней солдат китайской Красной армии.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, он заявил, что секрет победы китайской революции заключается в верности ее идеалам и убеждениям, и призвал китайский народ с такой же твердостью духа и решимостью добиваться успехов в деле национального возрождения.

В этом году исполняется 100 лет с момента основания КПК.

После возложения цветов Си Цзиньпин отправился в деревню Маожушань, которая успешно развивается за счет выращивания винограда.

Повсеместно искоренив абсолютную нищету в сельских районах, Китай сместил акцент на реализацию следующей стратегии — возрождение сельских районов. В целях улучшения жизни крестьян, сельским общинам рекомендуется развивать разнообразные производства, исходя из местных условий.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1gbf0Ql4TA4

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SOURCE CGTN