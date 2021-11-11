CGTN: Китай гарантирует равное отношение к субъектам рынка и открытую рыночную систему

«Китай будет объективно относиться ко всем типам рыночных субъектов и выстраивать «унифицированную и открытую рыночную систему с дисциплинированной конкуренцией», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на встрече лидеров государств-участников форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по видеосвязи в минувший четверг. В своем вступительном слове Си Цзиньпин призвал проявлять приверженность устойчивому развитию и прилагать усилия для создания азиатско-тихоокеанского сообщества с общим будущим.

Объясняя меры, принимаемые в последнее время китайскими властями для совершенствования реализации антимонопольного законодательства и укрепления нормативно-правовой базы в ряде отечественных отраслей, руководитель государства заявил, что они необходимы для здорового развития рыночной экономики Китая, и добавил, что они также являются общепринятой практикой во всем мире.

«Мы будем неуклонно работать над упрочением и развитием государственного сектора, а также поощрять, поддерживать и направлять развитие негосударственного сектора», — сообщил он.

По его словам, Китай будет прилагать постоянные усилия, направленные на укрепление фундамента долгосрочного развития своей экономики и обеспечение более надежной защиты для азиатско-тихоокеанских и других зарубежных компаний со всего мира, гарантирующей безопасность их инвестиций и начала деятельности в стране.

Форум АТЭС, созданный в 1989 году, стал важной платформой для содействия экономическому сотрудничеству между 21 страной Азиатско-Тихоокеанского региона. Встреча руководителей государств является частью Недели лидеров экономик форума АТЭС 2021 года, проводимой Новой Зеландией под председательством премьер-министра Джасинды Ардерн.

В своей речи Си Цзиньпин призвал страны региона «смотреть вперед и двигаться в одном направлении» и «противостоять дискриминационным и эксклюзивным действиям».

«Проведение линий в соответствии с идеологией и формирование узких геополитических кругов не имеет будущего, — заявил он. — Азиатско-Тихоокеанский регион не может и не должен возвращаться к состоянию конфронтации и разделения эпохи Холодной войны».

Развитие и «зеленый разворот»

Си Цзиньпин также подробно остановился на взаимосвязи между экономическим развитием и экологической трансформацией, призвав применять скоординированные и комплексные принципы стимулирования перехода к «зеленой» и низкоуглеродной экономике.

«Без развития мы не сможем взрастить достаточно экономических сил для поддержания экологической трансформации; если люди не будут получать средств к существованию, то мы не сможем обеспечивать ее общественную поддержку», — заявил он.

Китай обязуется принять ряд мер для содействия всеобщей экологической трансформации социально-экономического развития в течение 14-й Пятилетки (2021-2025) и в последующий период. Страна обязалась достичь пика своих углеродных выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

В то же время китайские власти обязуются следовать человекоцентрированному принципу развития. После искоренения абсолютной нищеты и знаменательной победы — построении среднезажиточного общества во всех отношениях — страна активизирует усилия для стимулирования высококачественного развития, нацеленного на всеобщее процветание для всех и каждого.

«Мы должны последовательно реализовывать концепцию устойчивого развития, придерживаться человекоцентрированного подхода и координировать экономический рост с обеспечением средств к существованию людей, а также энергосбережением и сокращением выбросов», — заявил Си Цзиньпин.

Он призвал направить усилия на «содействие "зеленому развороту" в экономическом развитии и достижение более эффективного развития в условиях такого преобразования».

Охарактеризовав китайскую кампанию по сокращению углеродных выбросов как «фундаментальное социально-экономическое преобразование», он заявил, что страна будет стремиться вносить свой вклад в глобальную экологическую трансформацию.

В пятницу Си Цзиньпин примет участие в 28-й Встрече лидеров экономик форума АТЭС по видеосвязи и выступит с очередной речью.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-11/Xi-China-to-treat-market-entities-equally-build-open-market-system-155j46p5vCE/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=fZlM02YwnvI

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SOURCE CGTN