CGTN: Китай и его граждане с ограниченными возможностями выступают за общее будущее

В течение следующих девяти дней 96 ведущих паралимпийцев Китая будут соревноваться в зимних видах спорта. Ожидается, что это вдохновит около 85 миллионов проживающих в стране людей с ограниченными возможностями расширить границы доступного.

«Люди с ограниченными возможностями могут вести такую же полноценную жизнь, как и здоровые люди, — заявил Си Цзиньпин во время своей поездки в город Таншань провинции Хэбэй в июле 2016 года. —

Уделяя повышенное внимание этой особой группе людей, китайский лидер более чем в 20 случаях публично отдавал распоряжения, касающиеся реализации инициатив государства в отношении людей с ограниченными возможностями.

«Ни один инвалид не останется за бортом»

Председатель Си заявил, что люди с ограниченными возможностями являются равноправными членами общества и важной движущей силой развития человеческой цивилизации, а также поддержания и развития китайского социализма.

Посещая реабилитационный центр для страдающих параличом нижних конечностей в городе Таншане, пострадавшем от катастрофического землетрясения в 1976 году, он пообещал, что ни один человек с ограниченными возможностями не останется за бортом на пути Китая к построению среднезажиточного общества во всех отношениях к концу 2020 года.

Китай включил программы для людей с ограниченными возможностями в свои комплексные планы социально-экономического развития и планы действий в области прав человека, в частности уделяя им приоритетное внимание в работе по искоренению нищеты и обеспечивая их права на образование и труд.

Например, по данным Министерства образования, обнародованным в 2021 году, доля детей-инвалидов, зачисленных в учреждения обязательного образования, превысила 95%. Число учащихся, получающих специальное образование, удвоилось с 440 тысяч в 2015 году до 880 тысяч в 2020 году.

Си Цзиньпин также пообещал, что Китай будет разрабатывать и другие программы для людей с ограниченными возможностями, способствовать их всестороннему развитию и общему процветанию, а также стремиться обеспечивать им доступ к услугам по восстановлению здоровья.

Согласно официальным данным за сентябрь 2021 года, охват зарегистрированных инвалидов основными реабилитационными и учебными мероприятиями достиг к концу 2020 года 80% по сравнению с 65,6% пятью годами ранее.

«Защита прав и интересов людей с ограниченными возможностями в стране укрепилась», — сообщается в правительственном информационном документе по развитию адаптивного спорта в Китае, опубликованном в четверг. В результате у них «усилилось ощущение полноценности, благополучия и безопасности».

Ход развития адаптивного спорта

Проверяя ход подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай проведет превосходные и выдающиеся Игры.

В январе Си Цзиньпин заявил, что страна должна заботливо предоставлять комплекс эффективных целенаправленных услуг удобным для спортсменов способом, особенно в части, касающейся удовлетворения особых потребностей спортсменов с ограниченными возможностями за счет строительства специально оборудованных для них объектов.

Согласно правительственному информационному документу, в настоящее время Пекин достиг базового уровня обеспечения условий для людей с ограниченными возможностями в своих центральных районах, а также более стандартизированной безбарьерной среды с соответствующими условиями. Начиная с 2019 года было переоборудовано в общей сложности 336 тысяч объектов.

В документе сказано, что показатели Китая в плане развития адаптивного спорта также стабильно улучшаются. В 2021 году на летних Паралимпийских играх в Токио команда Китая завоевала 207 медалей, включая 96 золотых, что позволило ей занять первое место как в общемедальном зачете, так и по числу золотых медалей в пятый раз подряд.

В новостях, транслировавшихся в ночь церемонии закрытия, Си Цзиньпин отметил выдающиеся достижения китайских паралимпийцев.

Он заявил, что это отражает как спортивную честь, так и спортивное мастерство атлетов с ограниченными возможностями, а также прогресс, достигнутый Китаем в области прав человека и национального развития.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-04/China-stands-together-with-people-with-disabilities-for-shared-future-18864tzAYQ8/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=2ZqrB9Am-Mg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=mkknM1sYqH0

SOURCE CGTN