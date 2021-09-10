CGTN:Китай и Великобритания укрепляют сотрудничество по вопросам климата и биоразнообразия

Сессия COP26 будет проведена в Глазго (Шотландия) в ноябре текущего года, а 15-я сессия Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) пройдет в городе Куньмине на юге Китая в октябре 2021 года в режиме онлайн и в октябре 2022 года в традиционном формате.

Г-н Хань подчеркнул, что для решения проблемы изменения климата необходимы солидарность и сотрудничество глобального масштаба.

Выражая свои ожидания относительно сессии COP26, г-н Хань надеется, что конференция по климату направит мощный политический сигнал для твердой поддержки мультилатерализма, соблюдения многосторонних правил и стимулирования активных действий. Он также ожидает, что делегаты COP26 будут активно трансформировать климатические цели в конкретные стратегии и действия, а также завершат переговоры по выполнению Парижского соглашения.

По словам г-на Ханя, обе страны поддерживают конструктивное сотрудничество в решении проблем, связанных с изменением климата, и установили более строгие целевые показатели сокращения углеродных выбросов для достижения углеродной нейтральности. Он также призвал обе стороны использовать свои преимущества и укреплять диалог, связанный с изменением климата.

Китай, председательствующий на сессии COP15, готов сотрудничать с Великобританией в целях содействия успеху этих двух конференций, сообщил г-н Хань.

Высоко оценив усилия Китая в борьбе с изменением климата, г-н Шарма заявил, что Великобритания с нетерпением ожидает расширения обменов и сотрудничества в таких областях, как финансирование климатически значимой деятельности, энергетика и торговля квотами на выбросы углерода, и готова к укреплению диалога и координации с Китаем для достижения позитивных результатов сессий COP26 и COP15.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1612098/Image1.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN