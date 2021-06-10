CGTN: Китай намеревается стать одним из мировых центров новаторства

«Новаторство — это двигатель прогресса нации и неисчерпаемый источник процветания страны. Кроме того, это неотъемлемая часть китайского национального характера», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с группой выдающихся молодых людей из всех слоев общества 4 мая 2013 года.

Он также добавил, что это перекликается с древней крылатой фразой: «Если в один прекрасный день вы можете обновить себя, то делайте это каждый день. Тогда это обновление будет ежедневным».

Инновационный бум

За последние несколько лет Китай предпринял существенные шаги по укреплению своего инновационного потенциала, а его сильные стороны в научно-технической сфере неуклонно совершенствуются с точки зрения основных показателей.

Согласно индексу, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности в сентябре прошлого года, Китай, занимавший в 2020 году 14-е место среди более чем 100 экономических держав мира в рейтинге инновационности по результатам сопоставлений, является единственной страной со средним уровнем дохода, включенной в тридцатку лидеров за семь лет.

«Китай закрепился в качестве лидера инноваций, занимая высокие позиции по важным показателям, включая патенты, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы и экспорт авторской продукции», — заявлено в пресс-релизе, выпущенном в связи с публикацией индекса.

По словам министра науки и технологий Вана Чжигана (Wang Zhigang), за последние пять лет объем финансирования, выделенного центральным правительством на фундаментальные исследования, удвоился и в 2020 году оценивался на уровне 6,16% от общего объема его затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

По официальным прогнозам Министерства науки и технологий, в 2020 году вклад научно-технического прогресса в экономический рост должен был достичь 60%.

В последние годы имеется ряд заметных достижений в сфере высоких технологий. Зонд Чанъэ-5 доставил в страну ее первые образцы лунного грунта, а первый китайский марсоход начал исследование красной планеты.

Страна быстрыми темпами разрабатывает свои большие пассажирские авиалайнеры и поезд на магнитной подушке, в то время как отрасли, связанные с цифровой экономикой, 5G, искусственным интеллектом и электромобилями, процветают.

Становление в качестве ведущего новатора с самодостаточностью

Согласно 14-му Пятилетнему плану Китая (на 2021-2025 годы) в области национального социально-экономического развития и реализации долгосрочных целей на период до 2035 года, новаторство должно быть центральным элементом китайского курса на модернизацию, а самодостаточность и самосовершенствование в науке и технике должны находиться в наивысшем приоритете, выполняя роль стратегической поддержки.

В условиях ожесточенной международной конкуренции и на фоне растущей обособленности и протекционизма председатель Си Цзиньпин, выступая на встрече 28 мая, подчеркнул необходимость достижения самодостаточности и самоукрепления в плане научно-технического развития страны.

Си Цзиньпин призвал китайских ученых ответить на вызовы времени и совершенствоваться в области науки и техники, чтобы вывести Китай вперед в этой сфере.

По словам Си Цзиньпина, прорывы в научно-технической сфере должны быть направлены на решение наиболее острых проблем с особым акцентом на удовлетворение как неотложных, так и долгосрочных потребностей страны.

В 14-м Пятилетнем плане, предусматривающем превращение Китая из фабрики мира в мирового новатора, заявлено о том, что в течение следующих 5-15 лет в центре внимания страны будут находиться следующие области: искусственный интеллект, квантовая информатика, интегральные схемы, охрана жизни и здоровья, когнитивная психология, биоселекция, аэрокосмическая сфера, а также глубинные и глубоководные исследования.

По данным Министерства науки и технологий, в течение 14-й Пятилетки Китай будет увеличивать свои инвестиции в фундаментальные исследования, а объем финансирования предположительно превысит 8% всех затрат на НИОКР.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-08/China-aims-to-become-an-innovation-powerhouse--10QnCEg98Oc/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=fpJsi0soSNo

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SOURCE CGTN