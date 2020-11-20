CGTN: Китай намеревается стимулировать экономический рост за счет новаторства и новой политики открытости к инициативам совместного развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается снижение экономической активности на 2,3% в 2020 году, которое сменится ростом на 6,7% в 2021 г., в то время как в странах с развитой экономикой предполагается снижение на 5,8% в 2020 и рост на 3,9% в 2021 году.

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Китай, чья экономика в течение первых трех кварталов текущего года демонстрировала положительную общую динамику, изложил свою концепцию дальнейшего содействия восстановлению отечественной экономики и взаимовыгодного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которую представил китайский лидер Си Цзиньпин в своей программной речи по каналу видеосвязи из Пекина на «Диалоге руководителей промышленно-торговых кругов» в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

АТЭС — главный азиатско-тихоокеанский экономический форум — был учрежден в 1989 году в целях эффективного использования новых связей между экономиками региона и стимулирования его экономического процветания путем реализации инициатив, направленных на развитие свободной и открытой торговли между странами-участницами.

Поскольку в этом году принимающей страной АТЭС является Малайзия, ее делегация в Деловом консультативном совете (ДКС) АТЭС организует форум с целью расстановки приоритетов на период после окончания пандемии COVID-19.

Выступая перед лидерами делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона, Си Цзиньпин заявил, что устойчивый процесс экономического оздоровления Китая подтвердил наличие запаса прочности и жизнеспособность экономики страны, и выразил свою уверенность в том, что «равномерное раскрытие потенциала китайского рынка создаст обширные деловые возможности для других стран» и дополнительный стимул для поддержания стабильного роста мировой экономики.

Стремление к инновационному развитию

Поскольку научно-технический прогресс играет все более важную роль в повышении общественной производительности труда, Си Цзиньпин заявил, что для достижения высококачественного роста, обусловленного внутренним спросом, Китай решительно настроен на стимулирование научно-технического новаторства.

Он отметил, что новаторство всегда являлось главной движущей силой развития Китая и что страна добилась значительных успехов в реализации стратегии развития по инновационному пути.

«Мы будем в полной мере использовать спрос нашего сверхкрупного внутреннего рынка и сильные стороны его всеобъемлющей промышленной системы и удвоим усилия, направленные на превращение результатов исследований в реальную продуктивность», ― заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин также добавил, что для поддержания долгосрочного экономического развития Китая «мы будем стремиться к созданию принципиально новой системы, объединяющей научно-технический, образовательный, промышленный и финансовый сектора, а также займемся модернизацией отраслевых сетей».

Расширение реформ и открытие страны к экономическому сотрудничеству за счет совершенствования механизмов

Китайский лидер также подчеркнул, что страна продолжит двигаться по пути углубления реформ и оживления рынка, поскольку реформирование является важнейшим условием для реализации потенциала и повышения производительности.

Отношение внешнеторгового оборота к ВВП Китая сократилось с 67% в 2006 году до менее чем 32% в 2019 году, а отношение активного сальдо текущего платежного баланса к ВВП уменьшилось с 9,9% в 2007 году до менее чем 1% в настоящее время.

В течение семи лет после мирового финансового кризиса 2008 года вклад внутреннего спроса в рост ВВП Китая ежегодно превышал 100%, в результате чего внутреннее потребление стало основным стимулом роста экономики страны.

По словам Си Цзиньпина, Китай вступил в новую фазу развития с новыми задачами по реформированию. Глава государства подчеркнул, что страна будет внедрять новую «двухконтурную» модель развития, при которой внутренний и международный экономические контуры будут укреплять друг друга с опорой на внутренний рынок.

В то же время, культивируя новую концепцию развития, подчеркнул Си Цзиньпин, «мы не стремимся к созданию замкнутого контура, а хотим иметь открытые системы внутреннего и внешнего оборотов, усиливающие друг друга».

Лидер страны также добавил, что Китай предпримет дополнительные шаги для устранения глубоко укоренившихся системных и институциональных барьеров на пути модернизации системы и расширения возможностей государственного управления Китая вместе с некоторыми рыночными ограничениями, от усиления защиты имущественных прав и прав интеллектуальной собственности до создания рыночной системы в соответствии с высокими стандартами и совершенствования механизмов справедливой конкуренции.

Надежды на азиатско-тихоокеанское деловое сообщество

В 2018 году на долю 21 страны-участницы АТЭС приходилось около 60% объема мировой экономики и почти половина объема мировой торговли.

Си Цзиньпин особо отметил, что азиатско-тихоокеанское деловое сообщество является движущей силой экономического роста и играет важную роль в формировании будущего данного региона.

Выступая перед лидерами сообщества, он выразил надежду на то, что предпринимательский сектор, как он полагает, приложит усилия для стимулирования открытой торговли и инвестиций, а также развития, поиска путей достижения инновационного роста и сотрудничества между собой и оказания помощи находящимся в трудном положении, если это необходимо для достижения максимальных результатов в развитии.

В пятницу Си Цзиньпин примет участие в Совещании экономических лидеров стран и территорий АТЭС, на котором, как ожидается, будет представлена концепция развития региона на период после 2020 года — ключевой политический документ, задачей которого является выработка целей и руководящих принципов будущего сотрудничества стран-членов АТЭС.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1xibK9bXtUQ

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=HpMhQTc3wxQ

SOURCE CGTN