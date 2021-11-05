CGTN: Китай обязуется расширять и разделять возможности для развития со всем миром

«Наша решимость открывать более широкие возможности при высоких стандартах останется неизменной, наша решимость делиться возможностями развития с остальным миром останется неизменной, и столь же неизменной остается наша приверженность более открытой, всеобъемлющей, сбалансированной и выгодной для всех экономической глобализации», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи со вступительной речью на 4-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE).

Ежегодная выставка CIIE, впервые проведенная в 2018 году, является первой в мире специализированной экспозицией импортных товаров. В этом году она будет проходить с пятницы по следующую среду в г. Шанхае на востоке Китая.

20-я годовщина вступления Китая в ВТО

В этом году исполняется 20 лет с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО). Си Цзиньпин проанализировал успехи страны в углублении реформ и расширении открытости за последние два десятилетия.

«Китай полностью выполнил обязательства, которые принимал на себя при вступлении в организацию, — заявил он. — Общая тарифная ставка была снижена с 15,3 до 7,4%, что ниже уровня обязательства при вступлении, составляющего 9,8%».

Он добавил, что центральное правительство Китая проанализировало и пересмотрело более 2300 законов и нормативно-правовых актов, а местные органы власти проанализировали и пересмотрели 190 тысяч таких документов.

Лидер государства отметил, что в целях содействия всемирной борьбе с COVID-19 Китай предоставил международному сообществу около 350 миллиардов масок и более 1,6 миллиарда доз вакцин.

За последние два десятилетия Китай поднялся с шестого на второе место в мире по размеру экономики; в то же время, по словам главы государства, страна поднялась с шестого на первое место в мире по объему торговли товарами и с одиннадцатого на второе место по объему торговли услугами.

«В последние 20 лет в Китае наблюдается углубление реформ и стремление страны к полной открытости, эффективное использование возможностей и решение проблем, а также поэтапное выполнение своих обязательств и обеспечение пользы для всего мира», — заявил он, назвав открытость «отличительной чертой современного Китая».

Китай «усилит акцент на расширение импорта»

CIIE является важной платформой для стимулирования мировой свободной торговли и международного сотрудничества. С 2018 по 2020 год запланированный оборот трех предыдущих выставок достиг порядка $201,6 млрд. Ожидается, что 4-я выставка CIIE привлечет около 3000 компаний из 127 стран и регионов.

По данным Министерства торговли, Китай является вторым по величине импортером в мире на протяжении 11 лет подряд. Си Цзиньпин также заявил, что страна будет прилагать дополнительные усилия для увеличения импорта.

«Китай откроет больше демонстрационных зон для творческого стимулирования импортной торговли, оптимизирует каталог розничного импорта через трансграничную электронную торговлю, создаст привлекательные условия для локальной переработки товаров, импортируемых в процессе приграничной торговли между жителями и увеличит объем импорта из соседних стран», — заявил он.

За первые три квартала 2021 года совокупный объем китайского импорта и экспорта вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,33 трлн юаней (около 4,38 трлн долл. США), что подтверждается данными Главного таможенного управления страны. В первые девять месяцев года экспорт и импорт продолжали расти двузначными темпами, увеличившись соответственно на 22,7 и 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В перспективе Китай усилит акцент на расширение импорта, стремясь к сбалансированному развитию торговли», — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что страна будет твердо защищать подлинный мультилатерализм, делиться рыночными возможностями с остальным миром, способствовать обеспечению высокого уровня открытости и отстаивать общие интересы всего мира.

По его словам, Китай сократит список исключений для иностранных инвестиций, а также пересмотрит и расширит каталог поощряемых отраслей, чтобы усилить приток иностранных инвестиций в такие сектора, как современное производство, современные услуги, высокие и новые технологии, энергосбережение и защита окружающей среды.

Китай будет «активно работать над присоединением к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП)», — заявил руководитель страны. Китай официально подал заявку на присоединение к ВПСТТП — соглашению о свободной торговле между 11 странами, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Сингапур и Вьетнам.

Си Цзиньпин добавил, что Китай будет стимулировать высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса и одного пути» с целью принести дополнительные выгоды странам-участницам этой инициативы.

«Китай готов сотрудничать со всеми странами в построении открытой мировой экономики, чтобы весенний ветер открытости принес тепло во все части мира», — заявил он.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-04/Xi-Jinping-addresses-opening-ceremony-of-CIIE-14V5bYl3lny/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=LItP2fA_Ps8

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SOURCE CGTN