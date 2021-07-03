CGTN: Китай официально объявил о создании «общества сяокан» в год столетия КПК

«Мы реализовали цель своего первого столетия, заключавшуюся в построении среднезажиточного общества во всех отношениях», — заявил генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин на торжественном собрании, состоявшемся по этому случаю.

Бурные аплодисменты собравшихся на площади Тяньаньмэнь выражали гордость и радость всей китайской нации за ее нелегкое достижение.

Что означает «общество сяокан» в стране с населением 1,4 миллиарда человек?

КПК использует понятие «сяокан», заложенное в китайской традиционной культуре, для описания целей развития, к которым стремится страна. Его наиболее широко используемая форма — «всестороннее общество сяокан» — отражает расширенные цели модернизации и искоренения нищеты.

Эта концепция включает «план удвоения доходов», нацеленный на удвоение ВВП и доходов на душу населения как городских, так и сельских жителей к 2020 году по сравнению с уровнями 2010 года.

Китай, который всего несколько десятилетий назад являлся относительно бедной страной, стал второй по величине экономикой мира с валовым внутренним продуктом (ВВП), превышающим 100 триллионов юаней (около 15 триллионов долларов). ВВП на душу населения страны достиг более 10 000 долларов, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2000 года, в результате чего Китай вошел в число стран со средним уровнем дохода.

В конце 2020 года страна объявила о своей победе в искоренении абсолютной нищеты на всей территории, а доходы как городских, так и сельских жителей растут быстрыми темпами.

В 2020 году располагаемый доход на душу населения достиг 32 189 юаней (4665 долл. США). В том же году коэффициент Энгеля снизился до 30,2% с отметки 60%, фиксировавшейся несколькими десятилетиями ранее, что свидетельствует о росте уровня жизни в стране.

К концу 2020 года базовое медицинское страхование имели 1,36 миллиарда человек, что составляет 95% населения страны. В то же время 999 миллионов человек — более 90 процентов населения — были охвачены пенсионной системой.

А стремление к «среднезажиточности» пошло дальше удовлетворения основных потребностей людей. «С самого дня своего основания Партия сделала движение к счастью для китайского народа и возрождению китайской нации своим устремлением и призванием», — заявил он в минувший четверг.

Проведенная в 2020 году седьмая всеобщая перепись населения страны показала, что уровень образования людей неуклонно повышается, а в сфере культуры Китая наблюдается быстрый рост. В 2019 году на нее приходилось 4,5 процента ВВП, что почти на 1,7 процентных пункта превышает аналогичный показатель 2010 года.

В отношении ресурсов и окружающей среды произошло быстрое увеличение доли экологически чистой энергии. В 2020 году на чистую энергетику приходилось 24,3% совокупного энергопотребления Китая.

В связи со вступлением Китая на новый путь социалистической модернизации Си Цзиньпин торжественно пообещал, что КПК продолжит реализовывать на практике человекоцентрированный принцип развития, решать проблемы людей и способствовать всеобщему процветанию для всех.

«В своем движении вперед мы должны полностью полагаться на людей, создающих историю», — заявил он в четверг.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-02/China-officially-in-a-Xiaokang-society-as-CPC-celebrates-centenary--11zKFonw3mM/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ViJ8Ba1uhoA

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SOURCE CGTN