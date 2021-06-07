CGTN: Китай представляет предложение из четырех пунктов по глобальной борьбе с коррупцией

ПЕКИН, 7 июня 2021 г. /PRNewswire/-- В среду Китай выступил в ООН с предложением из четырех пунктов о международном сотрудничестве в сфере противодействия коррупции, призвав страны проявлять абсолютную нетерпимость к коррупции и уважать существующие между ними различия.

Чжао Леджи (Zhao Leji), член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД), внес это предложение в ходе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной проблеме коррупционных преступлений, мерам по предупреждению и борьбе с коррупцией и укреплению международного сотрудничества в этой области.

«Китай является активным участником глобальных усилий по противодействию коррупции», — заявил Чжао Леджи. Он отметил, что страна внесла весомый вклад в принятие Пекинской декларации АТЭС по борьбе с коррупцией и разработанных Большой двадцаткой Принципов высокого уровня по вопросам сотрудничества в сфере розыска обвиняемых в коррупции лиц и возвращения активов, а также выступила с Пекинской инициативой за чистый Шелковый путь, направленной на углубление сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и Путь».

Изложив предложение Китая о глобальном сотрудничестве в сфере противодействия коррупции, Чжао Леджи призвал страны активизировать и расширить усилия по обеспечению справедливости и правосудия.

В частности он сказал: «Международному сообществу необходимо достичь широкого политического консенсуса, занять позицию абсолютной нетерпимости по отношению к коррупции, создать государственные структуры, исключающие возможность коррупции, осуществлять сотрудничество, не допускающее ни малейших проявлений коррупции, а также стремиться к углублению сотрудничества в сфере розыска обвиняемых в коррупции лиц, возвращения активов и искоренения взяточничества в международном бизнесе».

В то же время он подчеркнул, что страны должны уважать существующие между ними различия, стремиться к установлению равноправных отношений и обмену передовым опытом.

«Мы должны уважать суверенитет, политические и правовые системы каждой страны; уважать право стран на выбор собственных методов борьбы с коррупцией и развивать международное партнерство в сфере совместного противодействия коррупции на основе равенства, уважения различий, обмена передовыми практиками, взаимного обучения и общего прогресса».

Руководитель главного китайского антикоррупционного органа призвал международное сообщество «продолжить взаимовыгодное сотрудничество через широкие консультации и совместные усилия».

Он также напомнил странам о необходимости «соблюдать обязательства и отдавать предпочтение поступкам, а не словам». Страны, подписавшие Конвенцию ООН о противодействии коррупции, должны «выполнить свое торжественное обязательство по совместным усилиям в сфере борьбы с коррупцией».

Убедительная победа Китая над коррупцией

Чжао Леджи рассказал о принимаемых Китаем мерах по борьбе с коррупцией, подчеркнув, что КПК и китайское правительство «решительно выступают против коррупции».

Он сказал: «Мы приняли целостный подход к устранению как проявлений, так и глубинных причин коррупции, и приступили к реализации стратегии повышения эффективности наших усилий по противодействию коррупции путем сочетания законного наказания и укрепления системы ведомственного надзора и контроля с проведением просветительской и воспитательской работы».

В отчете, представленном высшим антикоррупционным органом Китая, отмечается, что в 2020 году органами дисциплинарного контроля и надзора по всей стране было расследовано около 618 тысяч коррупционных дел и вынесено 604 тысячи обвинительных приговоров. Как следует из отчета ЦКПД, количество возвращенных в Китай лиц, скрывающихся от правосудия, составило 1421 человек.

По словам Чжао Леджи, «многосторонние меры», направленные на борьбу со всеми коррупционными преступлениями, помогли Китаю обеспечить и закрепить «убедительную победу» над коррупцией.

Он отметил, что по результатам недавнего опроса, проведенного Национальным бюро статистики Китая, 95,8% китайцев удовлетворены усилиями страны по противодействию коррупции.

«Мы не должны допустить дальнейшего распространения коррупции»

В прошедшую среду Генеральная Ассамблея ООН провела первую в своей истории специальную сессию, посвященную борьбе с коррупцией. Специальная сессия завершит свою работу в пятницу.

Выступивший в среду на открытии специальной сессии, Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр (Volkan Bozkir) заявил, что последствия коррупции «разрушительны для всего общества» и что нельзя допустить, чтобы она продолжала оставаться неконтролируемой.

«Транснациональная финансовая преступность и коррупция, к сожалению, стали обычным явлением в нашем взаимосвязанном и взаимозависимом мире», — заявил Волкан Бозкыр, добавив, что коррупция влияет на процессы принятия решений и «остается одной из важнейших проблем для государств, учреждений и общества».

«Мы не должны допустить дальнейшего распространения коррупции. И мы этого не допустим», — подчеркнул он в своем выступлении.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-03/China-outlines-four-point-proposal-on-global-fight-against-corruption-10MJFoSPSog/index.html

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SOURCE CGTN