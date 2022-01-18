CGTN: Китай призывает к открытой мировой экономике для улучшения постковидного мира

Построение открытой мировой экономики, сотрудничество в борьбе с пандемией и содействие глобальному развитию — три аспекта, отмеченные в речи председателя КНР Си Цзиньпина на виртуальной сессии ВЭФ в понедельник, — являются ключом к ответу на этот вопрос, а также решением для других крупных проблем мирового масштаба.

Как стимулировать устойчивое восстановление мировой экономики?

По мнению Си Цзиньпина, для устойчивого и ощутимого прогресса в восстановлении мировой экономики странам следует изучить новые факторы экономического роста, образ общественной жизни и способы международных обменов.

«Мы должны устранять барьеры, а не возводить стены, открываться, а не закрываться, стремиться к интеграции, а не к разъединению. Это путь к построению открытой мировой экономики», — заявил он.

Китайский лидер также добавил, что ведущим экономическим державам следует рассматривать мир как единое сообщество и повышать прозрачность политики, крупнейшим развитым странам — проводить ответственную экономическую политику и оптимизировать ее внешние эффекты, а международным финансово-экономическим учреждениям — играть конструктивную роль в предотвращении системных рисков.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость разработки общеприемлемых и эффективных правил функционирования технологий на основе искусственного интеллекта и цифровой экономики, а также создания открытой, справедливой и недискриминационной среды для научно-технического прогресса.

Касаясь роли и усилий Китая в ходе данного процесса, он заявил, что страна продолжит стремиться к высококачественному развитию, сохранит приверженность реформам и открытости и будет приветствовать любые инвестиции в китайскую экономику, направленные на достижение положительного эффекта в развитии страны.

«Мы абсолютно уверены в будущем экономики Китая», — заявил он, отметив высокий уровень стрессоустойчивости и огромный потенциал китайской экономики, а также ее способность к долгосрочному самодостаточному развитию.

Вместе с тем он подчеркнул, что Китай не будет развивать свою экономику за счет истощения ресурсов и ухудшения состояния окружающей среды и сдержит свое обещание достичь пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности.

Как победить пандемию?

«Укрепление доверия и расширение сферы сотрудничества — это единственный верный путь к преодолению пандемии», — заявил он, излагая в общих чертах решение этой проблемы.

Он также выразил мнение, что страны должны сотрудничать в области исследований и разработок лекарственных средств и «в полной мере использовать вакцины в качестве мощного оружия», подчеркнув необходимость справедливого распределения вакцин, ускорения вакцинации и устранения глобального разрыва в области иммунизации.

Китай предоставит еще миллиард доз африканским странам, включая 600 миллионов доз в качестве пожертвования, а также пожертвует 150 миллионов доз членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщил Си Цзиньпин.

Как стимулировать глобальное развитие?

По словам Си Цзиньпина, Глобальная инициатива развития является общественным благом, доступным для всего мира, и Китай готов сотрудничать с другими странами в целях ее воплощения в конкретные действия, призывая приложить усилия для преодоления разрыва в уровнях развития и ускорения глобального развития.

В сентябре 2021 года он предложил инициативу, предусматривающую вывод глобального развития на новый этап сбалансированного, скоординированного и всеобъемлющего роста перед лицом серьезных потрясений, вызванных пандемией COVID-19.

Глава Китая предупредил, что протекционизм, односторонность и методы гегемонии и запугивания «идут против течения истории».

«Правильный путь вперед для человечества — это мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил он.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-17/President-Xi-addresses-World-Economic-Forum-2022-virtual-event-16TK0rt9vGM/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=3jt_iaWRxzg

SOURCE CGTN