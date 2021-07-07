CGTN: Китай призывает мировые политические партии совместно решать глобальные проблемы

«Ни одна страна не может оставаться в стороне перед лицом глобальных проблем, и единственным выбором является сотрудничество, — заявил генеральный секретарь Центрального комитета КПК и председатель КНР Си Цзиньпин в своей вступительной речи на саммите КПК и мировых политических партий, произнесенной им по видеосвязи в Пекине. —

Тема саммита: «Стремление к счастью народа — ответственность политических партий». В саммите участвовали более 500 лидеров политических партий и организаций из более чем 160 стран, а также свыше 10 тысяч представителей партий.

В своей речи Си Цзиньпин призвал политические партии поддержать идею сообщества единой судьбы человечества.

«С точки зрения концепции «моя страна прежде всего» мир является тесным и многолюдным местом, навсегда погрязшим в ожесточенной конкуренции, — заявил китайский лидер. — С точки зрения «сообщества единой судьбы человечества» мир представляет собой просторное и обширное место, наполненное возможностями сотрудничества».

Не оставлять за бортом ни одной страны или государства

В своем выступлении Си Цзиньпин заявил, что на пути к благополучию всего человечества ни одна страна или государство не должны остаться за бортом.

Си Цзиньпин также сказал, что все страны и государства имеют равные возможности для развития и права на развитие, и добавил, что развитие является правом всех стран, а не исключительной привилегией «избранных».

Товарищ Си призвал мировые политические партии посмотреть в лицо проблеме разрыва в развитии и уделять больше внимания менее развитым странам и регионам.

Он также настоятельно призвал политические партии всего мира совместно противостоять практике установления технологической блокады и разобщения, а также изоляции.

«Мы должны дать возможность всем странам активизировать сотрудничество в целях развития и обеспечить справедливое разделение результатов развития между всеми», — заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что любые политические манипуляции в целях создания помех развитию других стран и подрыв экономического положения других народов не получат существенной поддержки и окажутся бесполезными.

Противостоять одностороннему подходу, маскируемому под многосторонний

«Мы должны противостоять унилатерализму, маскируемому под мультилатерализм, и сказать «нет» политике гегемонии и силового давления», — призвал Си Цзиньпин.

«Международные правила должны согласовываться всеми странами, а не несколькими людьми. Сотрудничество между странами должно быть направлено на то, чтобы служить всему человечеству, а не стремиться к гегемонии посредством групповой политики», — отметил глава КНР.

Он подчеркнул, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или сфере влияния, добавив, что его страна всегда будет участником развивающегося мира.

КПК готова взять на себя больше ответственности

Си Цзиньпин также отметил, что КПК готова вносить новые вклады в улучшение благосостояния людей.

С 2012 года Китай помог 98,99 млн сельских жителей вырваться из нищеты и достиг цели, поставленной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, на 10 лет раньше намеченного срока.

Говоря об успехе Китая в искоренении нищеты, Си Цзиньпин заявил, что КПК готова вносить больший вклад в процесс сокращения масштабов нищеты по всему миру, предлагая китайские решения и китайские силы.

Китай не пощадит усилий для поддержания международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, сказал он и добавил, что страна будет прикладывать неослабные усилия для выполнения своих обещаний по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-06/China-calls-on-political-parties-to-jointly-address-global-challenges-11Glhxb8dvW/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ypjgBdOIGOU

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SOURCE CGTN