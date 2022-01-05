CGTN: Китай проведет инклюзивные, открытые и чистые зимние Олимпийские игры

В качестве генсека Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин проинспектировал подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине за 30 дней до церемонии открытия.

Он поприветствовал спортсменов, тренеров, волонтеров, сотрудников спортивных объектов, представителей средств массовой информации и научно-исследовательский персонал.

Глава Китая уделяет большое внимание подготовке к Олимпийским играм. Это уже пятый его визит на объекты проведения зимних Олимпийских игр — он также посещал их в январе и феврале 2017 года, феврале 2019 года и январе 2021 года.

Строительство спортивных объектов

В ходе своего визита в феврале 2019 года Си Цзиньпин отметил, что строительство спортивных объектов должно соответствовать олимпийским стандартам, а также являться примером использования передовых технологий, заботы об окружающей среде и бережливости.

Во вторник Си Цзиньпин посетил Национальный конькобежный каток, известный как «Ледяная лента». Это один из 12 объектов для проведения соревнований и единственный из них, построенный исключительно для проведения соревнований на льду. Каток также демонстрирует приверженность Китая заботе об окружающей среде.

На объекте применяется технология транскритического прямого охлаждения углекислого газа для производства льда, за счет которой выбросы углерода сводятся к нулю. Отработанное тепло при эксплуатации холодильного оборудования может быть использовано повторно, что увеличивает энергоэффективность на 30-40%.

Во время своего визита в феврале 2017 года Си Цзиньпин призвал беречь средства при реализации строительных проектов для зимних Олимпийских игр и обеспечить использование подобных сооружений после окончания Игр.

Подобные рекомендации были учтены при возведении «Ледяной ленты». После завершения Олимпийских игр каток площадью 12 тыс. кв. м станет площадкой для любителей конькобежного спорта, фигурного катания, хоккея и керлинга.

Гарантия высокого качества сервиса

Во время проведения симпозиума по подготовке к зимней Олимпиаде в феврале 2017 года Си Цзиньпин заявил о необходимости тщательного планирования деятельности по организации и сопровождению спортивных соревнований.

Для повышения качества работы он призвал Организационный комитет активно пользоваться современными технологиями, особенно в отношении информатизации и обработки больших данных.

Во вторник Си Цзиньпин также посетил главный медиа-центр, спортивную деревню, центр управления Играми и тренировочную базу — объекты, крайне важные для проведения соревнований.

Площадь медиа-центра составляет 211 тыс. кв. м. Он станет временным домом и офисом для трех тысяч журналистов из более чем 100 стран, а также сотрудников 12 тысяч компаний, представляющих свыше 200 сетей вещания.

По сравнению со своими предшественниками новый медиа-центр может похвастаться более обширным использованием интеллектуальных технологий. Его отличительной чертой станет целая армия роботов, оказывающих широкий спектр услуг, начиная с профилактических мер по борьбе с COVID-19 и заканчивая доставкой продуктов питания и приготовлением пищи.

В спортивной деревне будет обеспечено круглосуточное обслуживание спортсменов, тренеров и должностных лиц на протяжении 53 дней в трех соревновательных зонах: Пекине, Янцине и Чжанцзякоу.

Китай проведет инклюзивные, открытые и чистые зимние Олимпийские игры — глава Китая Си Цзиньпин проинспектировал подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине за 30 дней до церемонии открытия.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=bS7PLZjK0hE

SOURCE CGTN