CGTN: Китай стремится к гармонии между человеком и природой

Цимин Яошу – энциклопедия шестого века по сельскому хозяйству – рекомендует: «Действуйте с учетом сезона и состояния земли. Так вы получите больше при меньших затратах».

И эта классическая цитата по-прежнему актуальна для современного Китая, который сегодня переживает экологическую трансформацию в рамках социально-экономического развития.

Приводя эту древнюю цитату, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече по вопросам охраны окружающей среды в мае 2018 года сказал, что эта концепция подчеркивает важность объединения рая, земли и человека, соединения экосистемы с человеческой цивилизацией, а также соблюдения законов природы.

«Подъем или падение цивилизации зависит от ее связи с природой», — добавил он.

Цимин Яошу был составлен Цзя Сикси из династии Северная Вэй (386-534).

«Цзя приводит пример зернового земледелия в качестве наглядной иллюстрации того, как "действовать с учетом сезона и состояния земли", — поясняет профессор древней китайской литературы в центральном южном университете Ян Юй. —

Например, плодородность различных земельных участков варьируется. Если сельскохозяйственные угодья особенно плодородны, то посадка на более позднем этапе может принести больший урожай, в то время как ранний посев имеет решающее значение для относительно бесплодных земель, что в противном случае могло бы привести к малому риску в случае пропуска сельскохозяйственного сезона».

Профессор отметил, что философская мудрость Цзя касается не только сельского хозяйства, но и всех аспектов отношений человека и природы.

Экологизация Китая

В настоящее время Китай выдвигает ряд инициатив, направленных на то, чтобы сделать страну и планету более экологичными.

Согласно 14-му Пятилетнему плану (2021-2025 гг.) социально-экономического развития страны и долгосрочных целей на период до 2035 года, важнейшей частью модернизации Китая будет достижение гармонии между человеком и природой.

Этот план предусматривает снижение энергопотребления на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) и выбросов углекислого газа на единицу ВВП на 13,5% и 18% соответственно.

В сентябре прошлого года Китай также объявил о том, что он будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

«Это важное стратегическое решение основано на нашем чувстве ответственности за построение сообщества с общим будущим для человечества и нашей собственной необходимостью обеспечить устойчивое развитие», — заявил Си Цзиньпин на саммите лидеров по климату, состоявшемся 22 апреля 2021 года.

В то время как мир сталкивается с серьезными проблемами, вызванными продолжающейся пандемией COVID-19 и изменением климата, Си Цзиньпин призвал международное сообщество принять на саммите беспрецедентные меры для решения этих проблем.

Он заявил, что мир должен быть привержен гармонии между человеком и природой, экологически безопасному развитию, системному управлению, человекоориентированному подходу, многосторонности и принципу общей, но дифференцированной ответственности.

В целях повышения эффективности глобальных мер в области биоразнообразия в октябре 2021 года Китай проведет пятнадцатую сессию Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2021-05-27/China-bids-to-achieve-harmony-between-man-and-nature--10pAQ938c8g/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=EiOUlkWO588

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SOURCE CGTN