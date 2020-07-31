CGTN: китайская концепция первоклассной армии в новую эпоху

Сегодня в рядах НОАК состоят два миллиона бойцов. Командование современных вооруженных сил КНР приняло на себя обязательство по созданию новых типов боевых подразделений, способных проводить специальные операции, масштабные наступательные и оборонительные маневры, комбинированные десантные операции, стратегические кампании по расширению военного присутствия и т.д.

За последние несколько лет председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и главой Центрального военного совета, реализовал ряд радикальных реформ НОАК, направленных на формирование армии мирового класса.

Вооруженные силы мирового класса

Сформулированная председателем Центрального военного совета концепция усиления военной мощи отвечает на фундаментальные вопросы о том, какая армия нужна Китаю и какие меры государство должно предпринять для достижения поставленных целей.

В декабре 2012 года, всего через месяц после назначения на пост главы государства Си Цзиньпин заговорил о необходимости формирования мощной армии.

"Для возрождения великой китайской нации мы должны идти по пути создания процветающего государства, располагающего значительной военной мощью", - отметил он.

Начиная с 2015 года, в структуру командования и управления НОАК, а также в национальную военную политику были внесены значительные изменения.

В ходе Парада победы по случаю 70-летия со дня окончания Второй мировой войны в сентябре 2015 года Китай заявил всему миру о своем намерении сократить численность армии на 300 000 военнослужащих и решительно отверг любые стремления к мировой гегемонии.

В рамках 19-го съезда ВСНП в 2017 году была представлена "дорожная карта", согласно которой процесс радикальной трансформации вооруженных сил КНР должен был завершен к середине 21-го столетия.

Согласно официальной формулировке, задача формирования прочной национальной обороны и наращивания военной мощи открывает новую главу развития государства в новую эпоху. К 2020 году НОАК должна достичь всех поставленных целей в вопросах механизации, добиться значительных успехов в информатизации и продемонстрировать заметный прогресс в расширении собственных стратегических возможностей. Планом предусмотрены как промежуточные цели модернизации вооруженных сил к 2035 году, так и долгосрочные задачи по вхождению в число ведущих армий мира к 2050 году.

В декабре 2018 года Си Цзиньпин озвучил стратегическую задачу социалистической модернизации с целью укрепления национальной обороны и мощной армии, соответствующей международному статусу Китая, а также его интересам в сферах глобальной безопасности и развития.

Несмотря на активные усилия по модернизации вооруженных сил, военный бюджет КНР остается на относительно низком уровне. По новейшим официальным данным, рост расходов на оборону в национальном бюджете вот уже пятый год подряд выражается одноразрядным числом, на 2020 год составляя всего 6,6 процентов и являясь самым низким показателем за последнее время.

Оборонный бюджет КНР остается на уровне 1,3 процентов ВВП, что значительно ниже среднемирового показателя в 2,6 процента.

Концепция формирования вооруженных сил мирового класса предполагает способность армии оказывать мощную поддержку и обеспечивать защиту суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, поддерживать стабильность мирового порядка, защищать мир на планете и способствовать возрождению нации.

Созданные сражаться

"Истинный солдат рожден для битвы. Наши военные во всех аспектах своей службы должны руководствоваться единым и основополагающим критерием - собственной боеспособностью, - всеми своими силами концентрируясь на стремлении к победе", - подчеркнул глава государства.

В ходе своих визитов с инспекцией в расположения армейских подразделений Си Цзиньпин неоднократно отмечал необходимость повышать боеспособность и боеготовность вооруженных сил.

В ответ на этот настойчивый призыв центральное командование организует регулярные военные учения в условиях реального боя.

Начиная с 2012 года, военнослужащие армии КНР прошли обширную подготовку с учетом конкретных потребностей различных стратегических направлений, служб и боевых подразделений, включая более 80 совместных учений на уровне бригад или дивизий.

В этом году НОАК продемонстрировала свой потенциал в вопросах реагирования на чрезвычайные ситуации.

В ходе борьбы со вспышкой COVID-19 свыше 4 000 военных медиков НОАК работали в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй, внеся значительный вклад в победу над болезнью. Медицинские бригады формировались всего за два часа от момента получения соответствующего приказа и в течение суток прибывали на место назначения, располагая семидневными запасами средств индивидуальной защиты. По прибытии они незамедлительно приступали к лечению пациентов.

Согласно данным Министерства обороны КНР, по состоянию на 28 июля этого года командование НОАК и Народной вооруженной милиции Китая (НВЛ) направило 725 000 человек личного состава на борьбу с разрушительными наводнениями. Военнослужащие и правоохранители укрепляли дамбы, устраняли прорывы и эвакуировали местных жителей из эпицентра стихийного бедствия.

Строгое военное руководство

Председатель Си неоднократно подчеркивал необходимость поддержания строгой дисциплины в вооруженных силах и командования армией в полном соответствии с буквой закона.

Этот же постулат сформулирован в официальной стратегии верховенства права, обнародованной в ходе четвертого пленарного заседания 18-го съезда ВСНП в 2014 году.

В ходе инспекции 13-й группы армий на юго-западе Китая в январе 2016 года Си Цзиньпин призвал к укреплению военной мощи посредством реформ, а также к повышению уровня политической сознательности и знания законов в рядах личного состава.

Начиная с 2012 года, одним из наиболее актуальных вопросов оборонной сферы является борьба с коррупцией и взяточничеством в вооруженных силах. За это время были проведены сотни расследований и десятки офицеров приговорены к реальным тюремным срокам. В их число вошли Сю Цайхоу и Го Босюн - высшие военачальники и заместители председателя ЦВС.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=TCjHaHJIUoE

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SOURCE CGTN