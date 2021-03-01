CGTN: Классики, цитируемые Си Цзиньпином: как стремиться к совершенству в жизни?

Настойчивость и стремления

Выступая на форуме с преподавателями и студентами Пекинского университета, президент Си процитировал предложение из статьи Лю Чжоу из южных и северных династий (420-589 н.э.):

«Чтобы выкопать колодец, вы начинаете с мелкой ямы и в конечном итоге получаете бездну».

-- Лю Чжоу (Liu Zhou) из южных и северных династий (420-589 н.э.).

«Метафора заключается в том, что ценная жизнь является результатом непрерывных усилий», — объяснил профессор Нанкинского педагогического университета Ли Бо (Li Bo).

Ли сказал, что, цитируя это предложение, Си ставит своей целью сказать молодежи, что пока у них сохраняется настойчивость и стремление, они могут добиться прекрасной карьеры и выдающейся жизни.

Молодежь и китайская мечта

Китайский президент вновь заявил, что китайская мечта национального возрождения является мечтой нации и каждого китайского гражданина, включая молодежь.

Отвечая на письмо 34 молодых партийных членов медицинской команды, направленной Пекинским университетом для оказания помощи в борьбе с эпидемией в провинции Хубэй, Си заявил: «Страна будет полна надежды и иметь блестящее будущее, когда у ее молодых поколений будут идеалы, способности и сильное чувство ответственности».

Из 42 000 медицинских работников, направленных для оказания помощи провинции Хубэй в борьбе с эпидемией в прошлом году, более 12 000 относятся к поколению 90-х годов, значительная часть которых приходится на период после 1995-х годов и даже на период после 2000-х годов».

История молодых людей в борьбе с COVID-19 является лишь воплощением того, как китайская молодежь новой эпохи стремится сделать Китай ярче.

От молодых партийцев, сражающихся на переднем крае борьбы с нищетой, до молодых учителей, работающих в отдаленных горных районах; от офицеров по поддержанию мира и солдат, защищающих мир во всем мире, до пожарных, которые отдали свою жизнь в борьбе с пожарами; от волейболисток, победивших в Чемпионате мира 11 раз подряд, до молодых игроков, которые помогли стать реальностью китайской мечте «достигнуть Луны»; китайская молодежь предпринимает действия, чтобы подтвердить слова Си Цзиньпина:

«Стремление к реализации китайской мечты о большом возрождении китайской нации — редкая возможность в нашей жизни. Каждый молодой человек должен ценить эту великую эру и стать борцом новой эпохи».

https://news.cgtn.com/news/2021-02-28/Classics-quoted-by-Xi-Jinping-How-to-strive-for-excellence-in-life--YfE3CJajhm/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=MqHJbnNI8xY

SOURCE CGTN