CGTN: Мигрирующее стадо диких азиатских слонов в Юньнане останавливается на отдых

Что заставило этих вымирающих животных покинуть свой ареал обитания и двинуться на север, остается неизвестным. По мнению некоторых экспертов, причина может заключаться в том, что процесс защиты окружающей среды в этом районе обеспечил хорошие условия обитания для азиатских слонов, что позволяет им размножаться более активно. Данное передвижение может представлять собой рассредоточение популяции, когда условия позволяют группе слонов покинуть привычное место и искать новые места обитания.

Местные власти во всех местах, которые посетили слоны, реализовали комплексные планы реагирования для обеспечения безопасности как людей, так и слонов. В городах Юйси и Куньмин были запущены планы действий в чрезвычайных ситуациях с использованием оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, которые использовались для непрерывного наблюдения за действиями слонов, и карьерные самосвалы, отправленные для блокирования окружающих дорог в населенные пункты. Люди были быстро подготовлены к эвакуации по мере необходимости, а для увода слонов из городских районов использовалась приманка в виде еды.

В Китае азиатские слоны находятся под государственной защитой высшего уровня и включены Международным союзом охраны природы и природных ресурсов в Красную книгу вымирающих видов. Численность популяции диких азиатских слонов в Китае возросла со 180 особей в 1980-х годах приблизительно до 300 в настоящее время.

Миграция диких слонов в Китае уже приобрела международную известность. Средства массовой информации, включая TV Asahi, BBC и New York Times, сообщили о продолжающемся перемещении этих животных с анализом возможных причин миграции.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-08/Herd-of-wild-Asian-elephants-in-SW-China-s-Yunnan-takes-a-break-10VugLV1sli/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=THjXrWi1lgw

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SOURCE CGTN