CGTN: Непрекращающееся сотрудничество -- Китай и ЦВЕ готовятся к вакцинации, торговле и пр.

Каковы общие цели?

Глобальное сотрудничество в сфере разработки вакцин против COVID-19 — одна из наиболее животрепещущих тем для международного сообщества, и механизм Китай-ЦВЕ не останется в стороне и внесет свой вклад в эту сферу.

В своей вступительной речи на саммите председатель КНР Си Цзиньпин заявил о предстоящей совместной работе в области медицины и здравоохранения, обмене опытом и превращении вакцин против COVID-19 в общемировые общественные блага.

«На данный момент Сербия получила от одной из китайских компаний 1 миллион доз вакцины, а также продолжается сотрудничество между Венгрией и китайскими производителями вакцин», — сообщил Си Цзиньпин. Он также добавил, что в случае необходимости Китай будет активно прорабатывать вопрос о таком сотрудничестве с другими странами ЦВЕ.

С момента начала пандемии COVID-19 Си Цзиньпин занимался интенсивной «облачной дипломатией», включая участие в виртуальных встречах или председательствование на них, а также телефонные переговоры с зарубежными лидерами и главами международных организаций, с целью обеспечить Китаю возможность внести свой вклад в исследования, разработку и распространение вакцин против COVID-19.

Торговое сотрудничество будет способствовать активному оживлению и росту мировой экономики.

По словам Си Цзиньпина, в ближайшие пять лет Китай намерен импортировать из стран ЦВЕ товары на сумму более 170 млрд долларов, а также предпринять усилия для удвоения объема сельскохозяйственного экспорта из стран ЦВЕ в Китай и увеличения объема двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией на 50%.

Китайский лидер также подчеркнул необходимость синхронизации межрегионального сотрудничества с сотрудничеством в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и повышения роли грузового железнодорожного сообщения между Китаем и Европой в экономическом развитии.

В настоящее время представители всех 17 стран ЦВЕ в рамках программы совместной деятельности подписали документы о сотрудничестве с Китаем в строительстве транспортного коридора «Один пояс и один путь».

Между тем в 2020 году число грузовых поездов между Китаем и Европой, основные маршруты и пункты назначения которых охватывают Польшу, Венгрию и Чешскую Республику, достигло 12 400.

В прошлом году между Китаем и Европой было совершено рекордное число грузовых железнодорожных перевозок (12 400), которые помогли осуществить доставку необходимых грузов, в частности средств индивидуальной защиты, на европейский континент — один из наиболее сильно пострадавших от пандемии регионов мира.

По итогам состоявшегося во вторник саммита было принято 88 документов о сотрудничестве, позволяющих ускорить прогресс в таких секторах как «зеленая экономика», цифровая экономика, культурные и международные обмены.

Как достичь поставленных целей?

Несомненно, перечисленные выше задачи непросты, особенно в постпандемическую эпоху, когда число случаев заражения инфекцией COVID-19 по всему миру уже превысило 100 миллионов и продолжает расти, а новые штаммы коронавируса грозят выйти из-под контроля.

На прошедшем во вторник саммите Китай акцентировал внимание на неослабевающем динамизме сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ в разработке комплексных решений.

Подчеркнув, что ключом к такому динамизму являются открытость и инклюзивность, Си Цзиньпин сообщил, что Китай и страны ЦВЕ разработали ряд принципов, отражающих его отличительные особенности и принятых всеми сторонами.

«Принятие решений на основе консультаций, обеспечение выгод для всех взаимодействующих партнеров, стремление к общему развитию через открытость и инклюзивность, а также ускорение роста за счет внедрения инноваций — все это имеет важное значение», — заявил Си Цзиньпин.

В кризисные времена проблемы и возможности часто идут рука об руку.

Механизм сотрудничества Китай-ЦВЕ зародился в 2012 году на фоне европейского долгового кризиса, а теперь, после того как в 2020 году весь мир столкнулся с серьезным упадком в экономике, взоры снова обращены на Китай и страны ЦВЕ, и ожидания только растут.

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ICJveHvv0zo

SOURCE CGTN