CGTN: Обещания Китая имеют значение -- страна выполняет свои обязательства

Китай сохраняет верность этим принципам на протяжении всего процесса своего развития, и пятилетний план страны служит ярким примером того, как выполняются обязательства.

Выполнение обещаний

Пятилетний план, формируемый каждые пять лет начиная с 1953 года и являющийся одним из главных элементов системы управления Китая, устанавливает целевые показатели роста и определяет стратегии развития. За исключением периода 1963-1965 годов, было разработано и, что еще важнее, выполнено в общей сложности 13 таких планов.

Одним из примеров является борьба страны с нищетой. Избавление всех сельских жителей от нищеты к 2020 году было включено в 13-й Пятилетний план Китая (на 2016-2020 годы). В 2020 году, после восьми лет работы, все почти 100 миллионов бедных сельских жителей Китая преодолели нынешнюю черту бедности.

Кроме того, Китай выполняет свои обязательства и в международных делах.

Копенгагенский саммит 2009 года поставил перед Китаем цель достичь к 2020 году 15%-ной доли потребления энергии, не связанной с ископаемыми видами топлива, что привело к снижению интенсивности выбросов углекислого газа на 40-45% по сравнению с 2005 годом. Статистика Китая за 2019 год показала 15,3% и 48,1% соответственно, а это означает, что страна превзошла эти плановые показатели и выполнила поставленные цели раньше установленного срока.

По данным Министерства охраны окружающей среды КНР, по сравнению с 2005 годом объем выбросов парниковых газов на единицу ВВП сократился к 2019 году на 48%, что значительно опережает график выполнения Китаем своих обязательств по достижению целевых показателей 2020 года.

14-й Пятилетний план Китая: новые обещания, которые необходимо выполнить

В 2021 году Китай вступает на новый путь социалистической модернизации на основе 14-го Пятилетнего плана (2021-2025).

Конкретные цели, которые должны быть достигнуты в ближайшие годы, включают в себя поддержание уровня безработицы в городах ниже 5,5% и обеспечение ежегодного роста расходов на исследования и разработки на уровне 7%.

Страна также обещала сократить потребление энергии на единицу ВВП на 13,5% и выбросы углекислого газа на 18% в целях построения экологичной экономики и создания почвы для достижения своей долгосрочной цели по углеродным выбросам к 2030 году.

«Китай будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года», — заявил Си Цзиньпин на саммите мировых лидеров по вопросам изменения климата в апреле.

При таких амбициозных планах для выполнения этих обещаний потребуется напряженная работа.

«В течение 14-й Пятилетки мы должны придерживаться человекоцентристской философии, которая позволяет людям пользоваться плодами развития. Мы должны приложить значительные усилия для улучшения условий жизни людей, одновременно стимулируя высококачественное развитие. Мы также должны сильнее сосредоточиться на вопросах обеспечения средств к существованию, которые, как правило, волнуют людей в большей степени, принимая более целенаправленные меры, внедряя их одну за другой и усердно работая из года в год, с тем чтобы наш народ всегда имел сильное чувство удовлетворения, счастья и безопасности», — напутствовал Си Цзиньпин.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-17/China-s-promises-matter-it-delivers-on-its-commitments--10kQinMPMD6/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=3y62w38R8QE

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SOURCE CGTN