CGTN: Образование -- ключевой фактор антикоррупционного движения в Китае

«Для всестороннего управления Партией со строгой дисциплиной мы должны не только сосредоточиться на стандартизации наказаний, но и пристально следить за реализацией важнейших аспектов дисциплины, — заявил генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин на шестом пленарном заседании 18-й Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины в январе 2016 года. —

Что еще важнее, нам необходимо направлять людей на то, чтобы они добивались большего и в полной мере реализовывали ведущую роль идеалов, убеждений и моральных качеств», — добавил товарищ Си.

Си Цзиньпин, занимающий также пост председателя КНР, процитировал стихотворение китайского мыслителя Гуна Цзычжэня (Gong Zizhen) (1792-1841), в котором подчеркнул следующую идею: «Если вы не побеждаете себя, то будете побеждены самим собой и не достигнете ничего».

Первоначальные устремления

Чтобы помочь деятелям КПК победить себя и заставить их «не хотеть быть коррумпированными», руководство Партии неоднократно призывало их оставаться верными первоначальным устремлениям КПК и ее основополагающей миссии, а именно стремиться к счастью для всего китайского народа и возрождению китайской нации.

В июне 2019 года была запущена общенациональная образовательная кампания под тематическим названием "staying true to our founding mission" («сохранение верности нашей основополагающей миссии») с целью укрепления этой идеи среди 90 миллионов членов КПК.

В своем недавнем интервью телеканалу CGTN бразильский экономист и профессор государственной политики Университета Цинхуа Алессандро Тейшейра (Alessandro Teixeira) подчеркнул важность образования в борьбе с коррупцией.

Г-н Тейшейра заявил, что для предотвращения коррупции недостаточно наказания и устрашения. «Я считаю, что вам необходимо иметь соответствующий образовательный процесс, — сказал он. — Вам нужно просвещать общество».

«Я думаю, что китайцам также следует расширить то, что они уже успешно делают — и организовать школу нравственного воспитания не только на партийных чиновников, но и для всего народа», — добавил он.

Повышение общественного сознания

Со времени проведения 18-го Всекитайского съезда КПК руководство Партии заостряло внимание на некоторых хорошо известных концепциях, касающихся борьбы с коррупцией, что свидетельствует о решимости руководства всерьез приняться за глубоко укоренившуюся проблему и способствовать формированию социального консенсуса против коррупции.

«Для изготовления хорошей стали требуется хороший кузнец», — сказал Си Цзиньпин, цитируя популярную китайскую пословицу для объяснения важности партийного строительства на встрече с представителями прессы 15 ноября 2012 года после своего избрания генеральным секретарем Центрального комитета КПК. Это означает, что только собственное достойное поведение может быть основанием ожидать подобного от других. Эта пословица стала легендарным лозунгом, побуждающим партийных деятелей сохранять незапятнанную репутацию.

Другие антикоррупционные концепции включают в себя борьбу с «четырьмя формами упадничества»: формализмом, бюрократией, гедонизмом и излишествами; принятие решительных мер по улучшению поведения партийных и правительственных чиновников (известное как «правила из восьми пунктов», утвержденные Центральным комитетом КПК); нанесение удара по «тиграм» (высокопоставленным коррумпированным чиновникам) и прихлопывание «мух» (коррумпированных чиновников низкого ранга); а также занятие позиции абсолютной нетерпимости к коррупции.

Эти концепции, а также сообщения СМИ об антикоррупционных расследованиях в значительной мере повысили общественное сознание в отношении этой проблемы.

Формула для решения триединой задачи

Образование является важным аспектом китайской формулы для решения триединой задачи, заключающейся в борьбе с коррупцией наряду со строгим наказанием и построением системы.

В докладе высшего антикоррупционного органа Китая говорится о том, что в 2020 году органы дисциплинарного контроля и надзора по всей стране расследовали около 618 тысяч коррупционных дел, в результате чего было наказано 604 тысячи человек.

Китай также усиливает работу по формированию системы борьбы с коррупцией, с тем чтобы «ограничить применение власти институциональными рамками».

Одним из ключевых шагов стала реформа национальной системы надзора, в рамках которой были созданы надзорные комиссии на национальном, провинциальном, городском и окружном уровнях. Эти комиссии могут осуществлять надзор за всеми работниками государственного сектора, осуществляющими государственную власть, включая тех, кто не является членами КПК, и тех, кто не работает в правительстве.

Все эти усилия позволили добиться решительной победы в борьбе с коррупцией. «Очередные меры в сфере образования, исследования в отношении характера коррупции, а также международное сотрудничество» постепенно превращают Китай в «одну из ведущих стран» в плане борьбы с коррупцией», — заявил профессор Тейшейра.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-03/Education-a-key-factor-behind-China-s-anti-corruption-drive-10LyjtKLuy4/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=oIEnpW410rE

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SOURCE CGTN