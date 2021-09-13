CGTN: отношение Си Цзиньпиня к учителям как пример для подражания

В своем недавнем письме представителям образцовых учебных подразделений Цзилиньского университета в честь присвоения им имени известного геофизика Хуана Даньяня (Huang Danian) Си Цзиньпин высоко оценил их достижения в области преподавания, проведения научных исследований и внедрения инноваций.

Отметив достижения Хуана Даньяня в развитии геофизических технологий, глава Китая призвал преподавателей учебных заведений служить примером для студентов, внося тем самым вклад в создание современной социалистической страны. Это письмо лишний раз доказывает глубокое уважение Си Цзиньпиня по отношению к учителям — отношение, которое он демонстрирует на протяжении долгого времени.

«Хороший учитель — это большая удача для любого из нас, а для образовательного учреждения — огромная честь принимать великих учителей. Чем больше таких учителей, тем сильнее это вдохновляет нацию», — заявил Си Цзиньпин во время визита в Пекинский педагогический университет в 2014 году.

Си Цзиньпин вспомнил о годах, проведенных в школе, отметив, как он благодарен своим учителям за полученные знания.

«Я учился у многих. Они дали мне знания, научили быть честным человеком, и это мне очень помогло», — заявил глава Китая, выразив надежду, что учителя смогут использовать свои знания и опыт для направления учеников по верному пути.

В сентябре 2016 года Си Цзиньпин посетил свою родную школу Байи в Пекине, где встретился с бывшими учителями Чен Чжунхань (Chen Zhonghan) и Чэнь Цюин (Chen Qiuying), среди прочих.

«Во время учебы вы были строги к нам. Оглядываясь назад, могу сказать, что ваши уроки пошли мне на пользу», — Си Цзиньпин обратился к своим бывшим учителям.

Почитание учителей связано не только с личным отношением, но и с национальным возрождением страны.

В своем выступлении на национальной встрече по вопросам образования в 2018 году глава Китая назвал образование «фундаментальным фактором» в деле национального возрождения страны. Он назвал студентов главной движущей силой национального возрождения в будущем, а учителей — созидателями мечты.

Чтобы побудить учителей вносить больший вклад в дело партии и народа, Си Цзиньпин призвал повысить политический, социальный и профессиональный статус учителя и уделять образованию приоритетное внимание.

«Учителя отвечают за формирование человеческой души и передают знания о человеческой цивилизации. На них возложена серьезная задача — распространять знания, идеи и правду», — отметил Си Цзиньпин.

(На фото: председатель КНР Си Цзиньпин беседует с бывшими учителями во время посещения школы Байи в Пекине, 9 сентября 2016 г. / Синьхуа)

https://news.cgtn.com/news/2021-09-11/Xi-Jinping-A-role-model-in-respecting-teachers-13tp3I2eHwA/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=dnFWhCwx5dw

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SOURCE CGTN