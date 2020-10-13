CGTN: Пэн Лиюань направляет поздравительное послание в адрес организаторов конкурса ЮНЕСКО на соискание премии по образованию девочек и женщин

В своем послании г-жа Пэн поздравила лауреатов премии из Шри-Ланки и Кении. В 2015 году Китай совместно с ЮНЕСКО учредил конкурс на соискание премии за достижения в области образования девочек и женщин, и г-жа Пэн отметила, что в Китае миллионы людей посвящают свою жизнь образованию девочек и женщин.

Одна из них — Чжан Гимей (Zhang Guimei). Эта учительница более 40 лет преподавала в бедных горных районах провинции Юньнань в Юго-Западном Китае. Она создала первую в Китае полностью бесплатную среднюю школу для девочек, которая помогает получать образование многим девушкам из малообеспеченных семей.

По словам г-жи Пэн, в этом году 1,5 миллиарда учащихся были вынуждены прервать занятия из-за пандемии COVID-19, что особенно заметно отразилось на положении девочек. Нам необходимо найти способы помочь этим девочкам вернуться в школу, чтобы они не оказались за бортом из-за пандемии коронавируса.

Г-жа Пэн также отметила, что 63 процента неграмотных взрослых людей во всем мире составляют женщины, а образование девочек и женщин приносит большую пользу как в настоящее время, так и на будущее. Китай продолжит сотрудничать с ЮНЕСКО в целях обеспечении успеха конкурсов на соискание премии по образованию девочек и женщин в период с 2021 по 2025 годы, а также вносить все более значительные вклады в развитие женского образования и достижение целей в области устойчивого развития, — добавила г-жа Пэн.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай (Audrey Azoulay) поблагодарила правительство Китая за поддержку в учреждении конкурса на соискание премий по образованию девочек и женщин.

Премия ЮНЕСКО за достижения в области образования девочек и женщин вручается за выдающийся и новаторский вклад, вносимый отдельными лицами, учреждениями и организациями в развитие образования девочек и женщин.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=TPjuForXu8U

SOURCE CGTN